בעיצומם של ימי הסליחות, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה מאנטוורפן: הזמר משה דוד שטיין משיק סינגל חדש בשם 'שובו אלי', בשיתוף פעולה עם גיסו, בעל המנגן שרגי קלוגר. הפרויקט, שמגיע בדיוק בתקופה זו של השנה, מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת מסר נצחי עם מעטפת צלילית מרגשת.

שטיין, שביסס את מעמדו כאחד הקולות הבולטים בסצנה האנטוורפנאית, ידוע בזכות לחנים מרגשים, מחרוזות מדויקות וטעם חסידי אותנטי. בתקופה האחרונה הוא חורך אירועי בוטיק וזיצים בקהילה ומחוצה לה, והסינגל החדש מגיע כהמשך טבעי לדרכו המוזיקלית.

היצירה החדשה מביעה את הוויכוח העתיק בין הקב"ה לכנסת ישראל - מי צריך להושיט את היד קודם לתשובה. השיר מסתיים בבקשה הנצחית של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יושיט את ידו אלינו, ואז אנחנו וודאי נשוב. זהו מסר שמדבר ישירות אל הלב בתקופה זו של השנה, כשכל אחד מאיתנו מחפש חיבור עמוק יותר לבורא עולם.

העיבוד המוזיקלי של 'שובו אלי' משלב בתוכו את הנוסח הוויז'ניצאי הנוסטלגי למילים 'השיבנו', לצד טוויסט מרענן באידיש לניגון המוכר של ר' שלמה קרליבך. השילוב הייחודי הזה יוצר חוויה מוזיקלית שמחברת בין מסורת עתיקה לבין פרשנות עכשווית.

לביצוע השיר צירף שטיין את גיסו, בעל המנגן שרגי קלוגר, לדואט מלא רגש שמכניס ישר לאווירת הימים הנוראים. השילוב בין שני הקולות מעניק לשיר עומק נוסף ומחזק את המסר הרוחני.

את העיבוד המוזיקלי ביצע דוד פינק, בעוד ההפקה המוזיקלית הופקדה בידיו של לייבי פינק. העיבוד הקולי בוצע על ידי נותי רוטמן, והמקהלות הועברו לידי קאפלה. הצוות המקצועי הצליח ליצור מעטפת צלילית עשירה שמשרתת את המסר הרוחני של השיר.

הסינגל מצטרף לגל של יצירות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת הימים הנוראים. בין השירים שהשתחררו לאחרונה: סנדי דינקל בסרטון מיוחד 'אלול איז גוט', מנדי פורטנוי בסינגל אלקטרוני 'אבינו מלכנו', וישי ריבו וזושא ב'דרך העושים מאהבה'.

המילים לשיר לקוחות מן המקורות, בעוד הלחן והמילים באידיש נכתבו על ידי משה דוד שטיין עצמו. השילוב בין טקסטים מסורתיים ליצירה מקורית מעניק לשיר ממד נוסף של אותנטיות וחדשנות גם יחד.