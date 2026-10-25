בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית, משיק היוצר והמוזיקאי עובדיה חממה את הסינגל החדש שלו - 'רועה נאמן'. השיר, שיצא לאור היום (ראשון), מביא מסר נוקב ובלתי מתפשר בפתחה של מערכת בחירות נוספת וסוערת.

הסינגל החדש נפתח בזעקה עתיקת יומין: 'אֵיכָה אָבְדוּ אַנְשֵׁי אֱמוּנָה, אַיֵּה הֵם אַנְשֵׁי הַמּוֹפֵת?'. מתוך התבוננות בכאב של חברה המחפשת כיוון, דרך ומנהיגות אמת, פורט חממה על מיתרי הגעגוע הלאומי לדמות מופת - עמוד ענן ביום ועמוד אש בלילה - שידע לאסוף את ה'רסיסים והשבטים' ולחברם חזרה לעם אחד. אך מעבר למחאה ולזעקה האקטואלית אל מול המערכת הפוליטית, 'רועה נאמן' נושא בחובו מסר עמוק, אישי ופנימי: הנהגה מתחילה מתוכנו. 'כשאנו מחכים למושיע מבחוץ, אנחנו לעיתים שוכחים את האחריות האישית שלנו', משתף חממה. 'לפני שאנחנו דורשים מנהיגות דגולה מנבחרי הציבור, כל אחד מאיתנו נקרא להיות רועה נאמן במרחב שלו - בתוך משפחתו, בקהילתו, ואפילו בהובלת חייו שלו עצמו. התיקון הגדול של הענן שמכסה את השמיים מתחיל בקרן אור קטנה שכל אחד מאיתנו מדליק בסביבתו'.

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המילים של השיר מעבירות מסר כפול: 'אֵיכָה כִּסָּה כָּזֶה עָנָן, כָּל כָּךְ הַרְבֵּה שָׁמַיִם? הָבוּ לָנוּ קֶרֶן אוֹר לִרְפוּאָה, שֶׁנִּרְאֶה אֶת הַטּוֹב... בָּעֵינַיִם'. השילוב בין הזעקה למנהיגות לבין הקריאה לראות את הטוב יוצר מתח יצירתי המאפיין את סגנונו הייחודי של חממה.

בסגנונו הייחודי, הממזג בין מקורות השראה תנ"כיים, שפת תפילה עשירה וסאונד מודרני וחם, מגיש חממה תחינה מעוררת למחשבה ולחשבון נפש. 'רועה נאמן' הוא לא רק שיר אקטואלי לתקופת בחירות - אלא גם מגדלור של טוב המבקש את האור כשהשמיים מכוסים בעננים כבדים.

השיר מלווה בקליפ עמוס בסמלים המומחשים בטכנולוגיית AI. הפרויקט יוצא לאור כברכה וכמשאלת לב, בשבוע יום ההולדת של חממה.

את המילים והלחן יצר עובדיה חממה עצמו, בעוד שהעיבוד המוזיקלי הופקד בידי מורן בר און וחממה. את ההפקה המוזיקלית ביצעו עובדיה חממה ויוסי פרץ, שיצרו עיבוד מקצועי המעניק לשיר מעטפת צלילית מרגשת ומרוממת.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל החדש של נתי שבקס 'רחל' לכבוד הילולת רחל אמנו, הסינגל 'יא ס'גוט' של אושי רוזנבאום, והסינגל 'מזמור לתודה' של גבריאל סבג בשיתוף פעולה עם ניסו סלוב.