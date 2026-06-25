עולם המוזיקה החסידית מתחדש בימים אלו בניגון שבת אותנטי שנושא איתו מטען רוחני, היסטורי ורגשי נדיר. הזמר והיוצר יחיאל ליכטיגר, מנכדיו של האדמו"ר בעל ה"תפארת שלמה" מראדומסק זי"ע, משיק את "רברבין" – ניגון חדש ונוגע ללב המולבש על מילות הפיוט המוכר "י-ה ריבון עלם ועלמיא", שמושר מדורי דורות בשולחנות השבת בבתי ישראל.

השראה של קדושה וגעגוע בלב פולין

מה שהופך את היצירה הזו למיוחדת באמת, הוא הסיפור המסתתר מאחורי הלחנתה. "רברבין" לא הולחן באולפן אטום או בחדר החזרות, אלא עלה לאוויר העולם ברגעים נדירים של התעלות וגעגוע. ליכטיגר יצר את הלחן בעת ששהה בעיר ראדומסק שבפולין, ממש על ציונו הקדוש של זקנו הגדול.

הלחן נושא עמו את הניחוח החסידי המובהק של שושלת בית ראדומסק המפוארת, ומשלב בתוכו תמהיל של דבקות, רגש וחיבור עמוק לעולמה הרוחני של השבת.

מפגש פסגה: ישראל אס ואלייצור בשיר שיפרק אתכם מדמעות מלך הלפגוט | 15:35

השיר שפשוט ירד מלמעלה: "עמדתי ליד הציון הקדוש", משתף ליכטיגר בגילוי לב נדיר על רגעי יצירת השיר, "ובתוך רגעים של התבוננות ותפילה החלו המילים לקבל מנגינה משלהן. הרגשתי כאילו הניגון פשוט יורד מלמעלה".

ההקלטה והעיבוד של השיר מצליחים לשמר את אותה תחושת קדושה ראשונית שנולדה על הציון. עבור קהל המאזינים והצופים, מדובר בהזדמנות להתנתק מעט משאון היום-יום, ולקחת את הפיוט העתיק בביצוע המרענן והשורשי היישר אל תוך הבית פנימה.