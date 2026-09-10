עולם המוזיקה היהודית מתעשר בפרויקט מוזיקלי מיוחד: הזמרים ראובן גלבר ואלחנן גודמן משיקים את 'רגעים לנשמה' - פרויקט המעניק חיים חדשים לשירים אהובים מתוך הקלאסיקה היהודית. הסינגל הראשון, 'הנשמה לך', יצא לאור והוא מבשר על שבע רצועות נוספות שיגיעו בהמשך.

הפרויקט נולד מתוך רצון להחזיר לקהל שירים מוכרים ואהובים בצורה רעננה ועכשווית. 'הנשמה לך', שבוצע במקור על ידי יידל ורדיגר ומרדכי בן דוד, מקבל כעת ביצוע חדש המשלב את קולותיהם של גלבר וגודמן עם עיבוד מוזיקלי מושקע.

הלחן המקורי של ר' בני הרשקוביץ עבר עיבוד והפקה מחודשים בידי אליה נתנאלי, שהעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה. העיבוד החדש שומר על הנשמה המקורית של השיר תוך הוספת אלמנטים מוזיקליים עכשוויים המדברים אל הדור הצעיר.

הבחירה לפתוח את הפרויקט דווקא ב'הנשמה לך' אינה מקרית. השיר, שהפך לקלאסיקה בזכות הביצוע המקורי של ורדיגר ובן דוד, נושא מסר עמוק על הקשר בין הנשמה לבוראה. גלבר וגודמן מביאים את המילים בצורה שמדברת ישירות אל הלב, תוך שמירה על העומק הרוחני של השיר.

פרויקט 'רגעים לנשמה' מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים השיקו זמרים רבים סינגלים חדשים לקראת הימים הנוראים, ביניהם ישי ריבו וזושא ב'דרך העושים מאהבה', יעקב אבוחצירא ב'בן אדמה' וקובי ברומר וישיבת אורייתא במחרוזת 'קומזיץ ימים נוראים'.

הפרויקט החדש של גלבר וגודמן מציע גישה שונה - במקום ליצור שירים חדשים לגמרי, הם בוחרים להחיות שירים קיימים שליוו דורות שלמים. הרעיון הוא לאפשר לדור הצעיר להכיר את הקלאסיקות תוך שימוש בשפה מוזיקלית שמדברת אליהם, ובמקביל להעניק לדור המבוגר חוויה מרעננת של שירים שהם מכירים ואוהבים.

השיר זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, והקהל מצפה בכיליון עיניים לשאר הרצועות שיגיעו במסגרת הפרויקט. כל רצועה תציע ביצוע מחודש לשיר קלאסי נוסף, תוך שמירה על הרוח המקורית והוספת נופך עכשווי.