עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע זריקת אנרגיה קיצית מרעננת: היוצר, המפיק והמעבד המוזיקלי שרון אבילחק משיק את הסינגל החדש 'אבא שלי מלך' - להיט קיץ אנרגטי ומקפיץ שכולו הודיה לקב"ה בכל זמן ומקום. הסינגל, שיוצא בתזמון מדויק שלושה שבועות לפני חודש אלול, מציע חוויית האזנה סוחפת שמשלבת בין שמחה טהורה לבין מסר רוחני עמוק.

את הסינגל מבצע עוז כהן, כישרון עולה שניחן ביכולות ווקאליות מרקיעות שחקים ועם זאת מלאות ברגש. כהן, שהצליח להעניק לשיר את הנשמה המיוחדת שלו, מוסיף לביצוע עומק רגשי שהופך את החוויה למשמעותית במיוחד. השילוב בין הקול החם והמרגש שלו לבין המסר של הודיה והכרת הטוב יוצר תוצאה מוזיקלית שנוגעת ישירות ללב.

הסינגל 'אבא שלי מלך' הוא השיר השני מתוך הפרויקט המוזיקלי של אבילחק, לאחר הסינגל הראשון 'נשאר הגעגוע' בביצוע האחים בכר שזכה להצלחה חוצת מגזרים וחיבוק חם מצד הקהל ותחנות הרדיו. ההצלחה של הסינגל הראשון מעידה על היכולת של אבילחק ליצור מוזיקה שמדברת אל קהל רחב ומצליחה לחבר בין עולמות מוזיקליים שונים.

מה שהופך את 'אבא שלי מלך' לסינגל מיוחד במינו הוא המסר הפשוט והעמוק שהוא מעביר - הודיה לקב"ה על הטוב וגם על מה שפחות. בעידן של מרוץ בלתי פוסק ולחצים יומיומיים, השיר מזכיר לנו לעצור לרגע ולהודות על כל מה שיש לנו. הקצב האנרגטי והמילים המעוררות השראה יוצרים שילוב מושלם שמתאים במיוחד לעונת הקיץ ולקראת ימי הרחמים והסליחות.

התזמון של השחרור, שלושה שבועות לפני חודש אלול, אינו מקרי. אבילחק בחר להשיק את הסינגל בדיוק בתקופה שבה אנו מתחילים להתכונן רוחנית לימים הנוראים, כשאנו ממליכים עלינו את אבא שבשמיים. השיר מעניק ביטוי מוזיקלי לתחושה הזו של קרבה והכרת הטוב, ומזכיר לנו שהמלכת הבורא על חיינו היא לא רק עניין של ימים מיוחדים אלא של כל יום ויום.

ההפקה המוזיקלית של הסינגל משקפת את הניסיון העשיר של אבילחק כיוצר ומפיק. העיבוד המוזיקלי משלב בין אלמנטים מודרניים לבין נגישות שמתאימה לקהל הרחב, תוך שמירה על האנרגיה הגבוהה והקצב הסוחף שהופכים את השיר למתאים במיוחד לרחבה, לאירועים ולהאזנה חוזרת. הקלידים, התיכנותים והסימפולים יוצרים מעטפת צלילית עשירה שמעניקה לכל רגע בשיר את הנשמה המיוחדת שלו.

עוז כהן, שניחן ביכולות ווקאליות יוצאות דופן, מצליח להעניק לסינגל את הרגש והעומק שהוא ראוי להם. הקול שלו, שמשלב בין עוצמה לבין רגישות, מעביר את המסר של הודיה והכרת הטוב בצורה אותנטית ונוגעת. הביצוע שלו מוכיח שאפשר לשלב בין אנרגיה גבוהה לבין תוכן רוחני משמעותי, ולהעניק לקהל חוויה מוזיקלית שהיא גם מרוממת וגם מהנה.

הסינגל 'אבא שלי מלך' מצטרף לשורה של להיטי קיץ שמשלבים בין מסר רוחני לבין מוזיקה עכשווית וסוחפת. בעוד שהקיץ מזוהה לעתים קרובות עם שירים קלילים וחסרי תוכן, אבילחק וכהן מוכיחים שאפשר ליצור מוזיקה שהיא גם אנרגטית וגם בעלת משמעות עמוקה. השיר מזכיר לנו שהודיה והכרת הטוב הם לא רק עניין של תפילות ובקשות, אלא גם של שמחה וחגיגה.