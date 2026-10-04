בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות לקראת חג הסוכות, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: המוזיקאי שלמה זקבך והזמר לייזר ברודי משיקים ביצוע מרגש ל'תפילת גשם', הלחמה שעלתה על הלחן המרטיט של ר' פנחס ביכלר - 'שערי שמים פתח'. השיתוף הפעולה המיוחד נולד מתוך מפגש שכנים שהפך ליצירה מוזיקלית מלאת רגש ותפילה.

השיר נוצר כאשר ברודי התארח אצל שכנו, המוזיקאי שלמה זקבך. השניים חיברו קולות וצלילים לביצוע שמשלב את הכישרון המוזיקלי של זקבך עם קולו המרגש של ברודי. הבחירה ללחן של ר' פנחס ביכלר, שהפך לאחד הניגונים האהובים בעולם המוזיקה החסידית, מעניקה לשיר עומק רוחני מיוחד.

ברודי מסר כי מתוך השירה הם נושאים תפילה שייפתחו שערי שמים, ושהקהל יזכה לשנה טובה ברוכה וגשומה, שנה של בשורות טובות, ישועות ונחמות, ושישכון שלום ואחדות בתוכנו. המסר הרוחני משתלב עם התקופה המיוחדת של חג הסוכות, שמכונה 'זמן שמחתנו', ומהווה רקע מתאים לתפילה ולכיסופים לשנה טובה.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת החג. בין השקות אלו ניתן למנות את הסינגל 'קבץ קבץ' של אברומי וינברג, הניגון 'חבוקה ודבוקה בך' בביצועו של שלוימי בוקשפן שהולחן לבקשת האדמו"ר מטאלנא שליט"א, ופרויקט 'הושענא רבה' של עקיבא גרומן עם נבחרת קולית מובחרת.

השילוב בין המוזיקאי המנוסה לייזר ברודי לבין שלמה זקבך יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית שמתאימה במיוחד לאווירת החג. הביצוע המשותף מביא את הלחן המוכר במעטפת חדשה, כשהתפילה לשנה טובה וגשומה עומדת במרכז.

ברודי סיים את דבריו באיחולים לחג שמח ושבת שלום ומבורך, תוך שהוא מדגיש את המסר המרכזי של השיר - תפילה לפתיחת שערי שמים ולשנה של ברכה, שלום ואחדות.