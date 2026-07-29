מסורת במעטפת עכשווית: אנסמבל 'שטעלע' מחדש את 'לפיכך אנחנו'

עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע מתנה מיוחדת: האנסמבל החסידי 'שטעלע', בניצוחו של דודי ברים, משחרר ביצוע חדש ומרענן ליצירתו של החזן ישראל שור זצ"ל, מגדולי החזנים החסידיים שביסס את פועלו על טהרת עולם התפילה. הביצוע החדש של 'לפיכך אנחנו' מציע מסע מוזיקלי ייחודי שמחבר בין מסורת עתיקה לביטוי עכשווי.

החזן ישראל שור, שיצירותיו מלוות את עולם התפילה והחזנות החסידית כבר עשרות שנים, זכה לפרשנות חדשה ומרעננת. האנסמבל 'שטעלה' בחר שלא להיצמד לביצוע הליטורגי המוכר, אלא להעניק ליצירה הקלאסית שדרוג משמעותי - עיבוד שונה לחלוטין וקצב חדש שמעניק לה אנרגיה חיה וסוחפת.

הפרויקט משקף את החזון של האנסמבל להנגיש את אוצרות המוזיקה והחסידות האותנטית בלבוש עדכני. החיבור בין הדיוק המוזיקלי של האנסמבל לאווירה התוססת שומר על העומק הרוחני של המקור, ויוצר חוויית האזנה שמתאימה הן לרגעי התבוננות והן לשמחות ואירועים.

את העיבוד המוזיקלי המחודש ביצע נפתלי לנדסמן, המעבד 'המלכותי' המוכר מפרויקטים נוספים בעולם המוזיקה החסידית. לנדסמן, שעבד בעבר עם אמנים כמו שלום שמעון וינברג ומקהלת 'מלכות', הצליח להעניק ליצירה של שור מעטפת צלילית שמשלבת נאמנות למקור עם רעננות מוזיקלית.

את העיבוד הווקאלי ביצע דודי ברים, מנצח האנסמבל, שדאג לכך שהמקהלה תישמע בצורה מלוטשת ומקצועית. הפקת הפרויקט הופקדה בידיו של שלוימי בוקשפן, שליווה את התהליך מתחילתו ועד סופו.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שמשוחררות בימים אלו בעולם המוזיקה החסידית. בדומה לפרויקטים של זאבי קאופמן ואחרים, גם כאן ניכרת המגמה להעניק ליצירות קלאסיות פרשנות חדשה שמדברת אל הדור הצעיר תוך שמירה על המסורת.

הביצוע החדש של 'לפיכך אנחנו' מעניק לקהל פסקול עוצמתי ומלא שמחה שמתאים לכל אירוע, שמחה ורגע של הודיה. השילוב בין הניגון החסידי השורשי לחזנות הקלאסית, בעיבוד מודרני וקצבי, יוצר חוויה מוזיקלית שמצליחה לגעת בנקודות העמוקות ביותר תוך שמירה על האנרגיה והשמחה.