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עונת הנסיעות, הטיולים והחופשות של הקיץ נמצאת כעת בעיצומה, וכעת המטיילים והנופשים מקבלים גם את הליווי המוזיקלי המדויק ביותר לימי בין הזמנים. הדיג'יי והיוצר המוזיקלי המוערך The SKY DJ השיק השבוע את המיקס החדש והמדובר שלו – "Summer 2026 Mix" – סט קיצי, מרענן ומלא באנרגיות מלטפות של חופש ורוגע.