בעיצומם של ימי אלול, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר והיוצר אורי גרינוולד משיק סינגל חדש ומרגש - 'הזכירו לפניו', דואט שהוא מבצע יחד עם הזמר אלחנן ענבל. השיר, המבוסס על מילים מהמקורות, מדבר על התורה הקדושה ומביא תפילה לה' שיחתמנו לטובה בזכות לימוד התורה.

הסינגל החדש אינו עומד בפני עצמו, אלא מהווה את יריית הפתיחה לפרויקט מוזיקלי חדש ומסקרן של גרינוולד. הפרויקט יכלול סדרת שירים המבוססים על מלחניו האישיים של היוצר, כשבהמשך צפויים להיחשף לחנים נוספים בביצועים ושיתופי פעולה שונים. הקו המוזיקלי של הפרויקט מחבר בין עולם התפילה והמקורות לבין יצירה יהודית עכשווית.

הבחירה להשיק את הדואט דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית. ימי אלול, שבהם כל אחד מאיתנו מתכונן לעמוד לפני בורא עולם, מהווים רקע רוחני מתאים למסר העמוק של השיר. התפילה לזכות לימוד התורה מתחברת ישירות לאווירה של התעוררות והתחשבנות הנפש המאפיינת את התקופה.

יידל ונמואל בביצוע לייב סוחף ל'ממעמקים' מאלעד מלך הלפגוט | 14.09.26

את הלחן יצר אורי גרינוולד עצמו, והעיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו על ידי יהודה בן משה. השילוב בין קולותיהם של גרינוולד וענבל מעניק לשיר ממד נוסף של עומק ורגש, כשהדואט מצליח להעביר את המסר בצורה נוגעת ומחברת.

הסינגל מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת הימים הנוראים. בתקופה זו השיקו זמרים רבים שירים חדשים - יידל ורדיגר ונמואל בדואט חי מרגש, מאיר שטרית בשיר 'לאהוב אותך מחדש', ועוד רבים אחרים. כל אחד מהם מביא את המסר הייחודי שלו לתקופה המיוחדת הזו של השנה.