ימי בין המצרים, המאופיינים באבלות על חורבן בית המקדש ובהתכנסות פנימה, מביאים איתם מדי שנה את האתגר המוזיקלי של יצירת מוזיקה ווקאלית – כזו שאינה כוללת כלי נגינה, אך מצליחה לשמור על עומק, רגש ואיכות אמנותית. אל תוך האווירה הייחודית הזו, משחרר הזמר והיוצר אריאל בוֹרסוּצקי גרסה ווקאלית חדשה ומלאת כיסופים לשירו "ידיעת האמת".

השיר, חושף כעת רובד נוסף וחשוף בהרבה. בגרסה הנוכחית, ההרמוניות הקוליות ניצבות במרכז הבמה ומעניקות למילים ולמסר מקום להדהד בעוצמה, באופן ישיר, נקי וצלול.

בהשראת בעל ה'מסילת ישרים'

את מילות השיר והלחן הנוגע כתב בורסוצקי בעצמו, מתוך חיבור רוחני עמוק ובהשראת תורתו, הגותו וכתביו של רבי משה חיים לוצאטו – הרמח"ל זיע"א. הטקסט מתכתב באופן ישיר עם הכתבים העוסקים בבירור דרכו של האדם בעולם ועבודת השם הפנימית שלו.

משמעות מחודשת בימי החורבן: העיסוק המתמיד באמת וביציאה מהסתר הפנים מקבל משמעות כפולה ומיוחדת דווקא בימים אלו, ימי האבל על חורבן בית מקדשנו, המזמינים כל אדם להתבוננות וחשבון נפש נוקב.

תזמורת אנושית חסידית

על מלאכת המחשבת של ההפקה הווקאלית המרהיבה הופקד המעבד והמפיק המוזיקלי המוערך אודי דמארי. דמארי, המוכר בזכות יכולותיו המקצועיות בעולם הווקאלי, רקח עבור השיר מעטפת של הרמוניות קוליות עשירות המדמות תזמורת שלמה המורכבת מקולות אנושיים בלבד. ההפקה נעשתה תוך שמירה קפדנית על גדרי ההלכה הנוהגים בימים אלו, ומבלי לאבד דבר מהרגש האותנטי של הביצוע המקורי.

עבור מי שמחפש פסקול יהודי איכותי, שורר ומעורר מחשבה לימי בין המצרים, הגרסה החדשה של "ידיעת האמת" מספקת חוויית האזנה מדויקת.