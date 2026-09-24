בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות לקראת חג הסוכות הבעל"ט, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר יענקי רוזנבוים משיק סינגל חדש ואנרגטי בשם 'עולו אושפיזין', יצירה קצבית וסוחפת שמבקשת להכניס את שמחת החג לכל סוכה ובית בישראל. הסינגל מגיע בעיבודו המקצועי של יידלה אלטר, ומציע חוויה מוזיקלית ייחודית שמשלבת קצב, אנרגיה ושמחה.

רוזנבוים, שכבש את האוזן בעבר עם יצירה שבתית בניחוח של פעם, בחר הפעם להפתיע עם סגנון מוזיקלי שונה לחלוטין. הסינגל החדש מתאפיין בקצב אנרגטי וסוחף, המתאים במיוחד לאווירת החג המיוחדת של סוכות. הבחירה להשיק את השיר דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית - חג הסוכות, שמכונה 'זמן שמחתנו', מהווה רקע רוחני מתאים למסר העמוק של היצירה.

לצורך ההפקה המוזיקלית חבר רוזנבוים למעבד יידלה אלטר, שותפות שהניבה תוצאה מרשימה. השניים ישבו יחד על כל פרט, במטרה ליצור שיר שיביא את שמחת החג לידי ביטוי בהפקה מקצועית, עדכנית ומלאת אנרגיה. אלטר, שאחראי על העיבוד המוזיקלי, הקולות והפקת השירה, הצליח להעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת תוך שמירה על העומק הרוחני של המסר.

את הלחן יצר דובי פרלמן, והמיקס בוצע בידי איצי ברי. את עיצוב העטיפה ביצע זעירא, שהעניק לפרויקט מימד ויזואלי מרשים. השילוב בין כל אלה יצר יצירה שמחברת בין המסורת לבין צלילים עכשוויים, תוך שמירה על האותנטיות המוזיקלית.

התוצאה היא שיר שמגיע בדיוק בזמן: כשהסוכות מתמלאות באורחים, בשירה ובריקודים, 'עולו אושפיזין' מבקש להוסיף עוד מנה גדושה של שמחה לאווירת החג. הסינגל מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת החג, ומציע פרשנות ייחודית ונוגעת ללב לשמחת סוכות.