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אלבום לייב חדש

יהודה לאנגער, הערשי וויינבערגער ושמעיה פישר באלבום לייב חדש

הקונצרט השנתי של מחנה 'דגל התורה' הפך לאלבום לייב • ביצועים חיים של הלהיטים הגדולים | 'החשמל שהורגש באוויר' (מוזיקה)

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במהלך קונצרט הקיץ השנתי של מחנה '' בארה"ב, התכנסו מאות בחורים לערב של סוחפת ואנרגיות שיא. המעבד והמוזיקאי יהודה לאנגער, שניצח על ההפקה המוזיקלית ביד רמה יחד עם תזמורתו, אירח על במה אחת שניים מהשמות האהובים במוזיקה החסידית - גדול המלחינים הערשי וויינבערגער, ולצידו כוכב הרגש והאנרגיה שמעיה פישר.

החיבור הטבעי והחשמל שהורגש באוויר לאורך כל הערב הולידו את הרעיון לתעד את הרגעים הנדירים הללו. כעת המופע המלא רואה אור באלבום לייב מיוחד תחת השם 'GETHER2', שכולל ביצועים חיים ותוססים למיטב הלהיטים הגדולים.

פתיחה

מוזיקה

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האלבום מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים חדשים, ביניהם הניגון 'חבוקה ודבוקה בך' בביצועו של שלוימי בוקשפן, שהולחן לבקשת האדמו"ר מטאלנא שליט"א, ופרויקט 'הושענא רבה' של עקיבא גרומן עם נבחרת קולית מובחרת.

הפקת האלבום החדש משלבת את האנרגיה הייחודית של ביצוע חי עם איכות הפקה מקצועית, ומביאה לקהל את חוויית הקונצרט המיוחדת שהתרחשה במחנה הקיץ. השילוב בין שלושת האמנים - לאנגער, וויינבערגער ופישר - יוצר מעטפת מוזיקלית עשירה ומגוונת, המשלבת סגנונות שונים מעולם המוזיקה החסידית.

קומזיץ הבחורים

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קומזיץ הבחורים המשך

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טאנץ הבחורים

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מחרוזת שבת ברוך לוין

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השיבנו

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דגל התורהמוזיקהמוזיקה חסידיתשמעיה פישר

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