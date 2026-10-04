יהודה לאנגער, הערשי וויינבערגער ושמעיה פישר באלבום לייב חדש

במהלך קונצרט הקיץ השנתי של מחנה 'דגל התורה' בארה"ב, התכנסו מאות בחורים לערב של מוזיקה סוחפת ואנרגיות שיא. המעבד והמוזיקאי יהודה לאנגער, שניצח על ההפקה המוזיקלית ביד רמה יחד עם תזמורתו, אירח על במה אחת שניים מהשמות האהובים במוזיקה החסידית - גדול המלחינים הערשי וויינבערגער, ולצידו כוכב הרגש והאנרגיה שמעיה פישר.

החיבור הטבעי והחשמל שהורגש באוויר לאורך כל הערב הולידו את הרעיון לתעד את הרגעים הנדירים הללו. כעת המופע המלא רואה אור באלבום לייב מיוחד תחת השם 'GETHER2', שכולל ביצועים חיים ותוססים למיטב הלהיטים הגדולים.

פתיחה מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

האלבום מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים חדשים, ביניהם הניגון 'חבוקה ודבוקה בך' בביצועו של שלוימי בוקשפן, שהולחן לבקשת האדמו"ר מטאלנא שליט"א, ופרויקט 'הושענא רבה' של עקיבא גרומן עם נבחרת קולית מובחרת. אברומי וינברג משיק 'קבץ קבץ' - סינגל ראשון מהאלבום החדש מלך הלפגוט | 17:36 הפקת האלבום החדש משלבת את האנרגיה הייחודית של ביצוע חי עם איכות הפקה מקצועית, ומביאה לקהל את חוויית הקונצרט המיוחדת שהתרחשה במחנה הקיץ. השילוב בין שלושת האמנים - לאנגער, וויינבערגער ופישר - יוצר מעטפת מוזיקלית עשירה ומגוונת, המשלבת סגנונות שונים מעולם המוזיקה החסידית.

קומזיץ הבחורים מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

קומזיץ הבחורים המשך מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

טאנץ הבחורים מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

מחרוזת שבת ברוך לוין מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.