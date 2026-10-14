אחרי ארבעה אלבומי סולו ושני אלבומים כסולן להקת 'בין השמשות', משיק הזמר והיוצר יוני גנוט פרויקט מוזיקלי ייחודי ומרגש במיוחד: אלבום משותף עם בנו הבכור לביא בן ה-16, בשם 'ניגוניך אבי'. האלבום, שנכתב לאורך השנים האחרונות בצל המלחמה, מביא מפגש מוזיקלי נדיר בין אב לבנו.

גנוט (53), מחלוצי המוזיקה היהודית המקורית בישראל, פועל כבר קרוב לשלושה עשורים בעולם המוזיקה. במהלך השנים היה שותף משמעותי לעיצוב החיבור בין המוזיקה היהודית למוזיקה הישראלית, קיים שיתופי פעולה עם שורה ארוכה של יוצרים ואמנים מרכזיים, ויצר שירים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהנוף של המוזיקה היהודית העכשווית בישראל. לביא, שכבר התארח בעבר בכמה משירי אביו - ביניהם 'נשבעתי לך' לצד אריק סיני בשנת 2017 - המשיך להתפתח בשירה ובנגינה, השתתף מעת לעת בהופעות ובאירועים של אביו. כעת הוא לוקח חלק כשותף מלא ליצירה באלבום שלם, שבו השניים יוצרים יחד.

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האלבום 'ניגוניך אבי' כולל שמונה רצועות: חמישה דואטים של יוני ולביא, שני שירים שבהם לביא מוביל ויוני מלווה אותו, ושיר נוסף שבו יוני מוביל ולביא משתתף בקולות הרקע. האלבום מציג את השניים יחד, אבל גם מאפשר לכל אחד מהם להביא את הקול שלו אל היצירה.

שם האלבום, 'ניגוניך אבי', לקוח ממילות השיר 'ניגונים', שבסופו משולב גם הלחן המוכר של יוני גנוט ל'אל אדון'. השם מקבל כאן משמעות נוספת, כשהניגונים של האב הופכים לחלק ממפגש יצירתי עם הבן והאלבום כולו הופך לדיאלוג מוזיקלי מרגש בין שני דורות.

שירים לזכר חיילים שנפלו

האלבום נכתב בצל המלחמה שהחלה ב-7 באוקטובר, ומשלב בין היתר שני שירים שנכתבו לזכרם של חיילים שנפלו בקרב. 'האהבה הגדולה' מוקדש לזכרו של יונתן גרינבלט ז"ל, שנפל בעזה, ובו משתתפת מקהלת הישיבה לצעירים, לצד קטע מדבריו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל. בשיר זה השתתף לראשונה גם לביא, לצד אביו, בתהליך היצירה.

שיר נוסף, 'חשוף זרוע קדשך', מתוך תפילת 'מעוז צור', מוקדש לזכרו של מעוז פניגשטיין ז"ל, שנפל גם הוא בעזה. בשיר משתתפת מקהלת מכינת 'מעוז', הקרויה על שמו, יחד עם בני משפחתו. השיר מבוסס על הלחן של עקיבא המניק ל'חמול'.

הפרויקט מצטרף לגל של השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל 'שבת שלום' של נער הפלא שי וינר, פרויקט מוזיקלי ענק לכבוד מרן הרב עובדיה זצ"ל, והסינגל 'תמיד' של יחיאל גיניגר, מנדי ג'יי וחיים גרין.

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