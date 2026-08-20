עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה לקראת שבת המלכה: צביקי רנד משיק ביצוע חדש ומרגש לשיר 'אמרה שבת' בשיתוף הזמרים שוכי גולדשטיין והרשי סגל. הפרויקט, שמגיע כהמשך ישיר לסדרת 'נועם הנשמות' של רנד, מביא את הלחן המופלא של המלחין ר' חזקי וייס בעיבוד מרומם ומרגש שנוגע בנקודה העמוקה של הקשר בין עם ישראל לשבת.

בניגוד לסינגלים רבים שנוצרים כיצירות עצמאיות, 'אמרה שבת' הוא חלק מפרויקט רחב יותר שמטרתו להעמיק את החיבור לשבת קודש. רנד, שהוכיח את עצמו כיוצר מבוקש בעולם המוזיקה היהודית, בחר להעניק ללחן של ר' חזקי וייס ביטוי מוזיקלי מיוחד תוך שמירה על המסר הרוחני העמוק. השילוב בין שלושת הזמרים - רנד, גולדשטיין וסגל - מעניק לשיר עומק ועושר צלילי שמחבר את המאזין לקדושת השבת.

המסר המרכזי של השיר נוגע בדו-שיח המפורסם בין השבת לקב"ה, כפי שמסופר במדרש. השבת פנתה לבורא עולם בבקשה לבן זוג, והמענה האלוקי היה כי בני ישראל הם שיהיו בן זוגה וישמרו עליה באדיקות. המילים מבטאות את החיבור המיוחד הזה - כיצד עם ישראל והשבת יוצרים יחד חטיבה אחת של קדושה, מנוחה וחיבור רוחני עמוק. הלחן של ר' חזקי וייס מעניק למסר הזה ביטוי מוזיקלי שנוגע ללב.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצעו אבי ריימי ויאיר בודנר, שיצרו מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. השניים, המוכרים כמפיקים ומעבדים מבוקשים בעולם המוזיקה היהודית, הצליחו להעניק לסינגל אווירה מיוחדת שמשלבת בין מסורת לחדשנות. ההפקה שומרת על האיזון המושלם בין המסר הרוחני העמוק לבין יצירה מוזיקלית עכשווית ונגישה, תוך הדגשת הקשר המיוחד בין עם ישראל לשבת קודש.

הסינגל מצטרף לשורה של יצירות שיצאו במסגרת פרויקט 'נועם הנשמות' של צביקי רנד. כידוע, הפרויקט מתמקד בשירים ובניגונים שמחברים את המאזינים לקדושת השבת ולמועדי ישראל, תוך שמירה על איכות מוזיקלית גבוהה ומסר רוחני עמוק. השילוב בין רנד לבין גולדשטיין וסגל מעניק לשיר 'אמרה שבת' ממד נוסף של עושר צלילי וחיבור אישי, כשכל אחד מהזמרים מביא את הסגנון הייחודי שלו ליצירה המשותפת.

הביצוע החדש של 'אמרה שבת' מתאים במיוחד לקראת כניסת שבת המלכה, כשהוא מזמין את המאזינים לעצור לרגע את מרוץ החיים ולהתחבר לקדושה המיוחדת של היום השביעי. המילים והלחן יוצרים יחד חוויה מרוממת שמזכירה לנו את הזכות הגדולה שיש לנו לקבל את השבת ולשמור עליה. השיר זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, והקליפ המלווה מעניק לו ביטוי ויזואלי מרהיב שמשלים את החוויה המוזיקלית.