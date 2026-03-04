בשבת האחרונה, עת פתחה ישראל במלחמה משותפת עם ארה"ב נגד האויב האיראני, בלבול רב שרר ברחוב החרדי.

למרות שהיה מובן מאליו כי מקור האזעקות הינו מאיראן, רבים יצאו מהמקלטים על דעת עצמם הרבה לפני השחרור הרשמי - שמתקבל רק באמצעות הטלפונים או הגל השקט ברדיו.

מכיוון שהמלחמה פרצה ביום השבת, מעטים הם אלו שהפעילו גל שקט למרות שהאפשרות הייתה קיימת מזה מספר שבועות.

בפועל, אזרחים מבולבלים יצאו לאחר דקות ספורות מהישמע האזעקה, למרות הסכנה הגדולה שבדבר מסיבה פשוטה של חוסר ידע והבנה של המצב.

בשיחה עם פיקוד העורף, ניסינו להבין מדוע ישראל אינה יוזמת "צפירת הרגעה", מנגנון שיודיע לאזרחים מתי יכולים הם לצאת מהממ"ד - בדיוק כמו שישנה אזעקה על הכניסה למרחב המוגן.

מהלך דומה ננקט למשל בעיר בני ברק, שם מקבלים האזרחים הודעה על שחרור מהממ"ד באמצעות רמקולי השבת, במנגינת "והיא שעמדה". שאלנו את פיקוד העורף מדוע לא להרחיב את היוזמה לכלל-ארצית.

גורמים בפיקוד העורף מבהירים בשיחה לכיכר השבת כי הכנסת צליל צפירה נוסף תגרום לבלבול רב, כאשר ניסיון העבר הוכיח - גם באמצעות מחקרים, כי הדבר גורם לבלבול.

גורמים בפיקוד העורף מבהירים בשיחה לכיכר השבת כי לא יוחזר השימוש ב"צפירת הרגעה" כפי שהיה נהוג בעבר. לדבריהם, מחקרים הוכיחו כי בשעת לחץ וחרדה הציבור עלול להתבלבל בין סוגי הצלילים, דבר שעלול להוביל לקיפאון או לקבלת החלטות שגויה בזמן אמת.

"הגל השקט ברדיו והודעת השחרור בטלפון נותנים מענה גם לשומרי השבת", כאשר המשתמש לא נדרש לשום פעולה נוספת, מלבד לחבר את הטלפון למטען במשך כל השבת.

צפירה אחת למטרה אחת

"כשאדם שומע את הצופר של פיקוד העורף, הוא צריך לדעת דבר אחד חד-משמעי, לא להתחיל לחשבן מה זה היה", אומרים הגורמים. בפיקוד מדגישים כי למערכת הצופרים משמעות בלעדית של כניסה למרחב מוגן, וכל "משחק" עם סוגי הצלילים עלול לסכן אוכלוסיות מבוגרות וילדים.

בהתייחס ליוזמות מקומיות בערים כמו בני ברק, המשתמשות בצופרי השבת העירוניים להשמעת מוזיקה או כריזה בסיום אירוע, מציינים בפיקוד העורף כי הם מברכים על כך. עם זאת, מבהירים בפיקוד כי מערכת הצופרים הצבאית אינה ערוכה טכנית להשמעת מוזיקה וכי תפקידה להישאר כלי התרעה חד וברור בלבד.

הסכנה שבשברי היירוט

אחד הנושאים המטרידים את גורמי הביטחון הוא היציאה המוקדמת מהמרחבים המוגנים. גורמים בפיקוד העורף מסבירים כי ההנחיה להמתין עשר דקות אינה שרירותית: "כשאנחנו נותנים הנחיה לצאת, זה אומר שווידאנו שאין יותר טילים בדרך, שאין יותר חשש לרסס שנובע מיירוטים".

מתברר כי שברי יירוט עלולים לצנוח מגובה רב במשך זמן ממושך. "מצאתי שבר קטן של יירוט ממש על יד הדלת שלי. זה שבר שיכול לקחת לו שבע או שמונה דקות להתעופף עד שהוא נוחת. אם הוא נוחת על ראש של ילד, זה לא ייגמר טוב", אומר גורם בפיקוד. בנוסף, קיים חשש ממטחים עוקבים שיוצאים דקות ספורות לאחר המטח הראשון, כאשר לא מופעלת אזעקה נוספת, משום שהאזעקה היא פר אירוע - ולא פר טיל.

ובמילים אחרות, אין הבדל בין לצאת בעיצומה של האזעקה - לבין יציאה לפני פקודת השחרור, משום שטילים יכולים להמשיך להיות משוגרים גם דקות ארוכות לאחר שהסתיימה האזעקה.

פתרונות טכנולוגיים לשומרי שבת

כדי לסייע לציבור שומר השבת, מצביעים בפיקוד העורף על מספר כלים שאינם דורשים פעולה אקטיבית במהלך השבת. פריצת דרך משמעותית מאפשרת כעת קבלת הודעות "שחרור" המבשרות על סיום אירוע גם במכשירי טלפון כשרים. "השגנו פריצת דרך בזה שהודעת השחרור נכנסת גם לטלפונים כשרים", מדגישים הגורמים.

מלבד זאת, כאמור, מומלץ להשאיר מערכת רדיו על "גל שקט" המעבירה הנחיות בזמן אמת, או להשאיר מחשב פתוח על אתר פיקוד העורף תוך הגדרת היישוב הרלוונטי וביטול מצב השינה. פתרונות אלו מאפשרים קבלת מידע מבלי לעבור על איסורי שבת.

לסיום, בפיקוד העורף מזהירים בחומרה מפני התקהלות סביב נפלים ושברי טילים. לדבריהם, מדובר בסכנת נפשות בשל הימצאות חומרי נפץ וחימושים שטרם התפוצצו.

הגורם מפיקוד העורף עימו שוחחנו אומר כי הוכח שאיראן משגרת לישראל גם טילי מצרר, כאשר המשמעות המצמררת היא שישנן בשטח גם פצצות של ממש - ראשי נפץ שטרם הופעלו וכל מגע עימם עלול להסתיים באסון.

"ילדים ואנשים מסתובבים בין חלקים שיכולים בכל רגע להתפוצץ. זה כל כך מסוכן", מזהירים הגורמים, וקוראים להורים לגלות אחריות ולמנוע מהסקרנים להתקרב לזירות הנפילה.