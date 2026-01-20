נשיא המדינה יצחק הרצוג נחת היום (שלישי) בדאבוס לקראת השתתפותו בפורום הכלכלי העולמי, ופתח את ביקורו בדרישה נחרצת מהקהילה הבינלאומית לפעול לביטול הסנקציות שהטיל בית הדין הפלילי הבינלאומי נגד הנהגת המדינה.

בפגישה שקיים עם נשיאת העצרת הכללית של האו"ם, אנאלנה ברבוק, הבהיר הנשיא כי בכוונתו להציב במרכז דיוני הוועידה את סוגיית הדרתם של בכירים מישראל מפורומים בינלאומיים.

הנשיא תקף את השימוש בכלים משפטיים למניעת השתתפות נציגי המדינה בכינוס הכלכלי ואמר: "לא ייתכן שפוליטיקה בינלאומית מבישה המנוצלת שוב ושוב כנגד מדינת ישראל תשמש פורומים משפטיים בינלאומיים כדי למנוע מבכירים ישראלים מהדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון להשתתף בוועידת הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, ועידה שמטרתה לעצב את עתיד העולם והמזרח התיכון. ישראל לא נלחמת רק להגנת אזרחיה, אלא ניצבת בקו החזית בהגנה על העולם החופשי כולו מול אימפריית הרשע של המשטר האיראני ושלוחות הטרור שלה", אמר הרצוג לדיפלומטית הבכירה.

בדבריו התייחס הנשיא באופן ישיר להחלטות שמנעו את הגעתם של ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר לוועידה בשווייץ. "מניעת השתתפותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, או לאותו עניין גם של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בפורום עולמי ששואף לעצב את עתיד המזרח התיכון באמצעים משפטיים כאלה היא פרס לטרור", הצהיר הרצוג. לדבריו, "מי שמבקש באמת 'לבנות אמון' אינו יכול להדיר את מי שנמצאים בחזית המאבק. מנהיגי ישראל ומקבלי ההחלטות שלה צריכים להתקבל בברכה בכל מקום ועל כל במה".

לסיכום, קרא הנשיא למדינות אירופה לנקוט עמדה פעילה נגד המגבלות המשפטיות שהוטלו על הבכירים הישראלים. הרצוג הדגיש כי "חיוני שהקהילה הבינלאומית ומדינות אירופה, יפעלו לשים קץ במהירות לפרשה המבישה הזו של הטלת סנקציות חסרות בסיס שכאלה".