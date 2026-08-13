הלילה, בין חמישי 13.8 לשישי 14.8, חוצה את שמי הארץ מטר המטאורים השנתי "פרסאידים", במופע מרהיב שרבים אינם מודעים להתרחשותו בימים אלה. אף על פי ששיא המטר נרשם אמש, גם הלילה יוכלו הצופים להבחין בשובלי אור מרהיבים ובכדורי אש זורחים בשמי הלילה.

מטר הפרסאידים מתרחש מדי קיץ בין ה-17 ביולי ל-24 באוגוסט, כאשר כדור הארץ חוצה נחילי אבק, קרח וסלעים שנלכדים בכוח המשיכה שלו. החלקיקים חודרים לאטמוספרה במהירות גבוהה, מתלהטים כתוצאה מהחיכוך העז ונשרפים בצורת שובלי אור המוכרים ככוכבים נופלים.

המקור למטר הוא כוכב השביט סוויפט-טאטל, גוף קפוא המשלים הקפה סביב השמש פעם ב-133 שנים. השביט נקרא על שם אסטרונום ממצפה הכוכבים של הרווארד שתיעד אותו בשנת 1862, אף על פי שקיימים תיעודים ישנים יותר של התופעה. התופעה מתועדת כבר יותר מ-2,000 שנה.

בעבר הרחוק זכה השביט לכינוי "האובייקט המסוכן ביותר למין האנושי" בשל מסלולו הקרוב לכדור הארץ. עם זאת, מדענים הבהירו כי החששות מהתנגשות הופרכו, והסיכוי למפגש כזה בשנת 4479 עומד על 0.0001% בלבד.

בשנים מסוימות נרשמו שיאים יוצאי דופן, כמו בשנת 1993 אז הגיע הקצב ליותר מ-300 מטאורים בשעה, ובשנת 2016 עם קצב של עד 200 מטאורים בשעה. לפי סוכנות החלל הישראלית, גם השנה מדובר במטר חזק במיוחד שבשיאו הגיע לכ-150 מטאורים בשעה.

תנאי הצפייה הלילה נחשבים למיטביים מכיוון שהירח שוקע כבר בשעה 19:30, כך שאורו אינו מפריע והשמיים נותרים חשוכים לגמרי. השעות המומלצות לצפייה הן בין 1:00 ל-4:00 לפנות בוקר באזורים חשוכים מחוץ לערים.

כדי ליהנות מהמופע מומלץ להמתין כ-30 דקות בחשכה על מנת לאפשר לעיניים להסתגל, ולהימנע מלהביט במסכי טלפונים ניידים הפוגעים בתהליך ההסתגלות.

כדי לראות את כמות המטאורים הגדולה ביותר, מומלץ לא להתמקד בנקודה אחת בלבד אלא להביט באופן כללי לכיוון צפון-מזרח ולמעלה (לכיוון מרכז השמיים), או לעבר החלק החשוך ביותר של השמיים בנקודת התצפית. המטאורים יכולים להופיע בכל אזור בשמיים, אך השובלים שלהם ייראו כאילו הם נפלטים מאותו אזור בצפון-מזרח.