בעדכון היומי המצולם, הכחיש ראש הממשלה את השמועות על אפשרות ויתור על אזור החיץ ברמת הגולן או על חלקים נוספים, ותקף את המבקרים ממפלגות השמאל.

כשנשאל האם נכון שהוא עומד לוותר על אזור החיץ ברמת הגולן, נתניהו הגיב בפשטות: "באבע מעשיות (יידיש)".

"זו פשוט בדיחה", אמר נתניהו. "הפוליטיקאים האלה מהשמאל מעולם לא עשו שום דבר כדי לחזק את רמת הגולן או להיערך מול החזית שהייתה שם בסוריה. אנחנו ניפצנו אותה, ניפצנו את העמדות של הציר האיראני, עזרנו למשטר אסד ליפול, חיזקנו את האחיזה שלנו לא רק ברמת הגולן, מעבר לרמת הגולן, ועל ציר החרמון", אמר נתניהו.

"אז הם באים ללמד אותנו? אני אומר לכם במה אנחנו כן דנים. אנחנו דנים עם סוריה בדבר שלא היה אפילו בדמיון לפני הניצחון הגדול שלנו על חיזבאללה. אנחנו באים לדון אתם על הסדר ביטחון שבו הם מפרזים את דרום-מערב סוריה, ואנחנו דואגים לביטחונם של בעלי בריתנו הדרוזים בהר הדרוזים. על זה אנחנו מדברים. אבל אם השמאל מחפש להמציא משהו, מוזמנים לעשות את זה. רק שהם לא עובדים על אף אחד."

לפי דיווחים בארה"ב, הנשיא דונלד טראמפ לוחץ הן על ישראל והן על סוריה להגיע להסדר ביטחון "כלשהוא" לפני שינאם את נאומו בעצרת הכללית של האו"ם החודש.

בעוד סוריה מביעה נכונות להגיע להסדר, בישראל עדיין מתלבטים ומציבים את אזור החיץ כקו אדום.