כיכר השבת
דיפלומטיית ביבי

"באָבע מעשיות" | נתניהו מעביר מסרים עקיפים לסוריה ב"עדכון יומי"

ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר היום מסר בעדכונו היומי, מסר שלדבריו נועד לאזני השמאל שמפרסם פרטים על הסכמות ישראליות מול סוריה | אלא שמדבריו נראה שהמסר היה מופנה בעיקר לסוריה, ברקע הלחץ האמריקני על המדינות להגיע להסכמי ביטחון לפני עצרת האו"ם (מדיני) 

(צילום: משרד ראש הממשלה)

בעדכון היומי המצולם, הכחיש ראש הממשלה את השמועות על אפשרות ויתור על אזור החיץ ברמת הגולן או על חלקים נוספים, ותקף את המבקרים ממפלגות השמאל.

כשנשאל האם נכון שהוא עומד לוותר על אזור החיץ ברמת הגולן, הגיב בפשטות: "באבע מעשיות (יידיש)".

"זו פשוט בדיחה", אמר נתניהו. "הפוליטיקאים האלה מהשמאל מעולם לא עשו שום דבר כדי לחזק את רמת הגולן או להיערך מול החזית שהייתה שם ב. אנחנו ניפצנו אותה, ניפצנו את העמדות של הציר האיראני, עזרנו למשטר אסד ליפול, חיזקנו את האחיזה שלנו לא רק ברמת הגולן, מעבר לרמת הגולן, ועל ציר החרמון", אמר נתניהו.

"אז הם באים ללמד אותנו? אני אומר לכם במה אנחנו כן דנים. אנחנו דנים עם סוריה בדבר שלא היה אפילו בדמיון לפני הניצחון הגדול שלנו על חיזבאללה. אנחנו באים לדון אתם על הסדר ביטחון שבו הם מפרזים את דרום-מערב סוריה, ואנחנו דואגים לביטחונם של בעלי בריתנו הדרוזים בהר הדרוזים. על זה אנחנו מדברים. אבל אם השמאל מחפש להמציא משהו, מוזמנים לעשות את זה. רק שהם לא עובדים על אף אחד."

לפי דיווחים ב, הנשיא דונלד טראמפ לוחץ הן על ישראל והן על סוריה להגיע להסדר ביטחון "כלשהוא" לפני שינאם את נאומו בעצרת הכללית של האו"ם החודש.

בעוד סוריה מביעה נכונות להגיע להסדר, בישראל עדיין מתלבטים ומציבים את אזור החיץ כקו אדום.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר