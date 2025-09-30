כיכר השבת
שר החוץ מעלה חשש: זה מה שחמאס עלול להגיב להצעתו של טראמפ

שר החוץ גדעון סער נפגש היום בסרביה עם נשיא סרביה אלכסנדר ווצ׳יץ׳, במהלך מסיבת העיתונאים התייחס להצעתו של הנשיא טראמפ ואמר שישראל מקבלת את המתווה| בתוך דבריו, הביע שר החוץ חשש מתשובה אפשרית של ארגון הטרור שתסכל את העסקה (חדשות) 

גדעון סער (Photo: סיוון שחור, לע"מ)

שר החוץ נפגש לפני זמן קצר (שלישי) בבלגרד עם נשיא סרביה אלכסנדר ווצ׳יץ׳. בדבריו הודה השר סער לנשיא על הידידות שלו עם ישראל. השר הביע הערכה על תמיכתו של הנשיא בישראל בשעתה הקשה, לאחר ה-7 באוקטובר ועד היום. כמו כן, שיבח סער את המחויבות של הנשיא לזכרון השואה ולמאבק באנטישמיות.

בפגישה דנו השניים ביחסים הבילטרליים בין המדינות וכן במצב במזרח התיכון, בבלקן ובאירופה.

במסגרת השיח בנושא הבילטרלי שוחחו על קידום הסכם סחר חופשי בין המדינות וזאת בעקבות פגישת הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו בניו יורק בשבוע שעבר.

שר החוץ לא שכח להתייחס להתפתחויות האחרונות בנושא עזה, וחזר על כך שישראל מקבלת את יוזמת 20 הנקודות של טראמפ לסיום המלחמה ושחרור החטופים.

עם זאת, שר החוץ הציג בחשש את האפשרות ש עלול לבקש שינויים בניסוח ההסכם, דבר שיעקר אותו מתוכנו וימנע מישראל את האפשרות לתמוך בו, התנהלות עליה חזר חמאס פעם אחר פעם בהצעות השונות שהגיעו מארה"ב או מהמתווכות.

מוקדם יותר הבהיר טראמפ שלחמאס לא תינתן אפשרות מרחיבה לשנות את תוכנו של ההסכם. לשאלת העיתונאים אם יאפשר שינויים ענה הנשיא: "לא הרבה".

