כיכר השבת
הם חוזרים

מרגש | סוכה ומחלקה ייעודית: כך נראית ההיערכות בבית החולים לקליטת החטופים 

בבית החולים בלינסון נערכים לקליטת החטופים ובני משפחותיהם כבר בימים הקרובים | בית החולים הכין אזור ייעודי עבור השבים, מקום שיספק להם פרטיות וטיפול רפואי במקביל במידת הצורך | צפו בתיעוד מבית החולים (חדשות) 

(צילום: דוברות בלינסון)

התרגשות אדירה וציפייה: בבית החולים בילינסון, ההכנות לקראת קליטת השבים נמצאות בשיאן.

לצד ההתרגשות, יוענקו לשבים התנאים הטובים ביותר – רפואיים, נפשיים ומשפחתיים.

לפי הודעת בית החולים, במחלקת השבים, אותה מנהלת פרופ’ נעה אליקים רז, הושלמו כל ההכנות עד הפרט האחרון. "הצוותים ערוכים לקליטה מהירה ורגישה, מתוך ניסיון רב שנצבר במהלך הסבבים הקודמים", נכתב בהודעה.

עוד הודיע בית החולים כי ברוח חג סוכות הוקמה במתחם "סוכה של אחדות, ערבות הדדית וחיבוק".

היא תשמש – מקום של שקט, חופש ויחד בתוך ימים גדושים בהתרגשות ובתקווה.

ייתכן כי החטופים יחזרו עוד במהלך החג וכך יוכלו לקיים את מצוות הסוכה לראשונה מזה שנתיים ששהו בשבי הטרור.

כך נראית ההיערכות לקליטת השבים - ובניית הסוכה עבור השבים - צפו בתיעוד.

צילום וקרדיט: דוברות בית החולים בלינסון.

(צילום: דוברות בלינסון)
(צילום: דוברות בלינסון)
(צילום: דוברות בלינסון)
(צילום: דוברות בלינסון)
(צילום: דוברות בלינסון)
(צילום: דוברות בלינסון)
(צילום: דוברות בלינסון)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (67%)

לא (33%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר