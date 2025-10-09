התרגשות אדירה וציפייה: בבית החולים בילינסון, ההכנות לקראת קליטת השבים נמצאות בשיאן.

לצד ההתרגשות, יוענקו לשבים התנאים הטובים ביותר – רפואיים, נפשיים ומשפחתיים.

לפי הודעת בית החולים, במחלקת השבים, אותה מנהלת פרופ’ נעה אליקים רז, הושלמו כל ההכנות עד הפרט האחרון. "הצוותים ערוכים לקליטה מהירה ורגישה, מתוך ניסיון רב שנצבר במהלך הסבבים הקודמים", נכתב בהודעה.

עוד הודיע בית החולים כי ברוח חג סוכות הוקמה במתחם "סוכה של אחדות, ערבות הדדית וחיבוק".

היא תשמש – מקום של שקט, חופש ויחד בתוך ימים גדושים בהתרגשות ובתקווה.

ייתכן כי החטופים יחזרו עוד במהלך החג וכך יוכלו לקיים את מצוות הסוכה לראשונה מזה שנתיים ששהו בשבי הטרור.

כך נראית ההיערכות לקליטת השבים - ובניית הסוכה עבור השבים - צפו בתיעוד.

צילום וקרדיט: דוברות בית החולים בלינסון.