בתום חגי תשרי בהם אסור להתאבל ובמלאת שנתיים לטבח הנורא ולמתקפת החמאס על ישראל בבוקרו של חג שמחת תורה, במהלכו נרצחו כ-1,200 ישראלים בידי מחבלי החמאס, ולזכר 916 חללי צה"ל שנהרגו במהלך מלחמת חרבות ברזל, מציינים היום (חמישי) גם ברחבת הכותל המערבי את יום האבל הלאומי.

דגל המדינה במרכז הרחבה הורד מוקדם יותר לחצי התורן, ובמהלך היום המתפללים ברחבת הכותל ילמדו פרקי משניות לזכרם של הנרצחים והנופלים הי"ד במלחמת 'חרבות ברזל', ויאמרו פרקי תהילים בתפילה לשובם של החטופים החללים לקבורת ישראל בקרוב, לשלומם ובטחונם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון הנלחמים בחזיתות השונות, לנחמת המשפחות השכולות והקהילות, לרפואת הפצועים ולשלום וביטחון ישראל.

"אֵל מָלֵא רַחֲמִים שׁוֹכֵן בַּמְּרוֹמִים, הַמְּצֵא מְּנוּחָה נְּכוֹנָה עַל כַּנְּפֵי הַשְּׁכִינָה, בְּמַעֲלוֹת קְּדוֹשִׁים, טְּהוֹרִים וְגִבּוֹרִים כְּזֹהַר הָרָקִיעַ מְאִירִים וּמַזְּהִירִים, לְּנִשְּׁמוֹת הַקְּדוֹשִׁים, אֲנָשִׁים, נָשִׁים וָטַף, שֶׁנֶּהֶרְגוּ, שֶׁנִּרְצְחוּ, שֶׁנִּשְׂרְפוּ שֶׁנִּטְבְּחוּ בִּידֵי מְּרַצְּחֵי הַחַמַאס בְּנֵי העולה, וּמָסְרוּ נַפְשָׁם עַל קִדּוּשׁ הַשֵּׁם, בהתקפה האכזרית על ישובי מדינת ישראל. ולנשמות חַיָּלֵי צְּבָא הַהֲגָנָה לְּיִשְּׂרָאֵל, שוטרי מִשְּׁטֶרֶת יִשְּׂרָאֵל ואנשי כּוֹחוֹת הַבִּטָּחוֹן שֶׁמָּסְּרוּ נַפְשָׁם עַל קדשת הַשֵּׁם וְנָפְלוּ מוֹת גִּבּוֹרִים בַּקְּרָבוֹת עַל הֲגַנַּת הָעָם וְהָאָרֶץ. בַּעֲבוּר שֶׁאָנוּ מִתְפַּלְּלִים לְּעִלוּי נִשְּׁמוֹתֵיהֶם, בְּגַן עֵדֶן תְּהֵא מְנוּחָתָם. לָכֵן בַּעַל הָרַחֲמִים, יַסְּתִירֵם בְּסֵתֶר כְּנָפָיו לְּעוֹלָמִים, וְּיִצְּרֹר בִּצְּרוֹר הַחַיִּים אֶת נִשְּׁמוֹתֵיהֶם. ה' הוּא נַחֲלָתָם, וְיָנוּחוּ בְּשָׁלוֹם עַל מִשֶּׁכְּבוֹתָם וְיַעַמְדוּ לְּגוֹרָלָם לְּקֵץ הַיָּמִין, וְּנֹאמַר אָמֵן".