19 עוד לא חזרו

אחרי ההפרות של חמאס: דרעי דורש מראש הממשלה לעצור את תוכנית טראמפ

יו"ר ש"ס חבר הכנסת אריה דרעי דורש מראש הממשלה נתניהו לעצור את תוכנית טראמפ לאור ההפרות של חמאס | בשבי חמאס נותרו 19 גופות חטופים שטרם זכו להגיע לקבר ישראל ומשפחותיהם עוד לא סגרו מעגל | זה מה שכתב דרעי היום (חדשות) 

דרעי ונתניהו | ארכיון (צילום: Yonatan Sindel/Flash90     )

לאחר הודעת חמאס אמש (רביעי) כי הוא אינו יכול להשיב חטופים חללים נוספים בשלב זה, בישראל גוברת הדרישה לשים סוף למתווה טראמפ ולהפסיק את יישום ההסכם עם ארגון הטרור חמאס.

גם יו"ר ש"ס הצטרף היום לדרישה וביקש מראש הממשלה להפסיק את יישום ההסכם, כל עוד החטופים לא יובאו לקבר ישראל.

וכך כתב דרעי לפני זמן קצר: "אני דורש מראש הממשלה ומהממשלה: לעצור מיידית כל חלק מההסכם עם חמאס, כולל פתיחת מעבר רפיח, הכנסת סיוע וכל פעולה הנגזרת ממנו, עד שהחמאס ישיב לידינו את החללים וישתף פעולה במלוא הרצינות בנושא זה. אנו מחויבים להביא את כל בנינו לקבר ישראל."

לאחר השבת החטופים החיים, שיבדלו לחיים ארוכים, 19 חטופים חללים עדיין נותרו בידי מרצחי חמאס בעזה. תשע-עשרה משפחות שעדיין לא זכו להביא את יקיריהן לקבר ישראל ולסגור מעגל.

עד כה, טרם נשמע גינוי מלשכת ראש הממשלה נתניהו לעיכוב של חמאס ומאחורי הקלעים נעשים מאמצים כבירים מצד ישראל מול המתווכות וארה"ב להביא את יתר החללים לקבורה ראויה בארצם

