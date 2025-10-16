במקום שבו אביו הרופא הציל חיים ושבו אף ניצלו חייו שלו כתינוק - חגג יהודה נאמן בר מצווה וזכה להניח לראשונה את התפילין של אביו, ד"ר איתן נאמן הי"ד, רופא בכיר ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בבית חולים סבן לילדים בסורוקה. כל זאת ביום האזכרה השני לנפילתו בימים הראשונים למלחמה.

ד"ר נאמן ז"ל, רב סרן במילואים, בן 45 בנופלו, היה בין הראשונים שטיפלו בפצועים הרבים שהגיעו לסורוקה בבוקר השבעה באוקטובר. בהמשך היום הנורא הוא הוקפץ למילואים ונהרג בקרבות הקשים בעוטף, כשהוא מותיר אחריו את רעייתו יעל ואת שבעת ילדיהם.

כשהיה יהודה בן שנה בלבד נפצע קשה מאוד בתאונת דרכים, בדיוק בתקופה שבה זכה אביו להגשים את חלומו להתמחות ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. מאותו רגע, הפך ד"ר נאמן מרופא מטפל לאב מודאג, שנשא את החוויה הזו לכל מקרה בו טיפל.

היום, יהודה הוא כבר נער מתוק וחכם שהגיע למצוות בפרשת בראשית, המתארת כיצד נברא האור מתוך החושך.

בבית הכנסת בסורוקה, כשהוא מוקף במשפחתו האוהבת, בצוותים שהצילו את חייו ובעמיתיו של אביו ז"ל - עלה יהודה לתורה בהתרגשות גדולה וסגר מעגל של רפואה, אהבה וזיכרון מרגש מאין כמותו.

פרופ' שלומי קודש, מנהל סורוקה: "תודה למשפחת נאמן על הזכות והכבוד לקחת חלק באירוע המשמח הזה. אנחנו רואים משמעות רבה לקיום האירוע בסורוקה, במקום שהיה כל כך יקר וחשוב למשפחה לאורך השנים ובוודאי שעבור גיבור ישראל, ד"ר איתן נאמן ז"ל. אין לי ספק שהערכים שאיתן עמד עבורם ילוו אותך לאורך כל הדרך יחד עם התפילין שלו, שהם סמל עמוק לקשר בין הדורות לערכי היהדות, החוט הבלתי נלאה שמחבר בין לבבות, בין עבר לעתיד, בין האמונה שבלב למעשה שביד. כולנו מברכים אותך ומאחלים מצוות, מעשים טובים והמשך דרכו של אבא ששורה על כולנו. דע שיש לך עוד משפחה כאן בסורוקה, שצועדת לצדך בכל צעד בדרך. מי ייתן שיהיה זה מסע של אמונה, המשכיות ואור".

ד"ר צחי לזר, מנהל היחידה לטיפול נמרץ ילדים בביה״ח סבן לילדים בסורוקה: "היום בו השתחררת מהאשפוז בבית החולים היה אחד הימים המאושרים בחיי. לאט לאט גדלת מתינוק לילד והיום לנער פעלתן ומוכשר. קיבלת לשאת אחריות כבדה, את התפילין של איתן אביך ולקרוא בתורה בפני צוות בית החולים, שעדיין כל כך כואב את נפילתו - אבל גם זיכית אותנו בסגירת מעגל, גדלת והיית לנער. אני מאחל לך בריאות, שתגדל ותהיה צמרת העץ המפואר של משפחתך. אין לי ספק שאיתן היה קורן מאושר לראות אותך כאן היום, בדיוק כמו כולנו".

צפו בתיעוד המרגש.