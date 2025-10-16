בהודעה משותפת ששיגרו היום (חמישי) סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, יו״ר ועדת חוקה, חוק ומשפט ח״כ שמחה רוטמן, וח״כ יוליה מלינובסקי, דרשו השלושה את העמדתם לדין של מחבלי הנוח׳בה ומיצוי הדין עמם:

בהודעת השלושה נמסר כי "מאז טבח ה-7.10 נעשתה עבודת מטה חסרת תקדים בהיקפה בעניין מחבלי הנוח׳בה שנעצרו והשתתפו בטבח הנורא.

במסגרת זו, מיד לאחר הטבח הוקם צוות מיוחד של פרקליטות המדינה, המשטרה והשב״כ, אשר ביצע חקירה מקיפה של מחבלי הנוח׳בה שנעצרו, אסף ראיות בהיקפים חסרי תקדים שכוללים אלפי שעות וידאו וגבה אלפי שעות עדות למעשי הזוועה", מתארים חברי הכנסת מהקואליציה והאופוזיציה.

"כך הוכנו תיקי החקירה, האישומים השונים, רוכזו כל הראיות הקיימות והוכנו מספר מסלולים אפשריים לקראת העמדתם לדין ומיצוי הדין המלא עמם. במקביל, התקיימו בוועדת חוקה, חוק ומשפט דיוני מעקב בנושא.

לאחר עבודת המטה המקיפה גובשו טיוטות כתבי אישום נגד המחבלים. במסגרת זו, במהלך עבודת המטה שנעשתה וכן בדיונים בכנסת, ונוכח מספרם הגדול של המחבלים, עלה הצורך לבצע מספר תיקוני חקיקה על מנת להבטיח שההליך המשפטי יתנהל באופן יעיל וניתן יהיה להבטיח שהצדק יעשה וגם יראה", מתארים חברי הכנסת.

חברי הכנסת אמרו כי "כעת, עם שובם לישראל של החטופים החיים, סיכמו השר לוין וח״כ רוטמן ומלינובסקי להביא את הצעת החוק המשותפת לקואליציה ולאופוזיציה שכבר החלו לדון בה בוועדה לקריאה הראשונה בהקדם האפשרי, ולקדם את החקיקה במהירות המירבית מתוך מטרה משותפת להביא להעמדתם לדין של מחבלי הנוח׳בה בהקדם."

מה שלא נכתב בהודעה, ככל הנראה במכוון, היא הציפייה של רבים בישראל ובכנסת לראות את מחבלי הנוח'בה מוצאים להורג בתום משפט ראווה לאחר שביצעו אלו החיות את הזוועות הנוראות ביותר בתולדות מדינת ישראל, זוועות שהאנושות לא הכירה מאז השואה.

כאמור, בעוד חמאס החזיק בחטופים חיים נמנעו בישראל מלקדם את עונש המוות - שכבר קיים בחוק - נגד מחבלי הנוח'בה, כעת נסללה הדרך לקיים משפט ראווה שידמה במתכונתו למשפט אייכמן, כמו שכבר דווח לפני יותר משנה.