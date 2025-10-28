תפיסת שב"חים

תופעת השב"חים שחודרת מזה שנים לאזור ירושלים גולשת לאחרונה גם לשערי היישובים הסמוכים, אך בגבעת זאב מתעקשים להישאר מחוץ למפה האדומה. בחודש האחרון בלבד נעצרו עשרות שב"חים בשער הכניסה הודות לפעילות שמירה ומוכנות גבוהה של כוחות הביטחון המקומיים.

במערכת הביטחון המקומית מדווחים כי ניסיונות החדירה מתבצעים בעיקר דרך פרצות לאורך הגדר או דרך נהגים שמעבירים אותם לתוככי היישוב בעבור בצע כסף. רוב השב"חים נבלמים הודות לערנות המאבטחים בכניסה ליישוב ולסיורים התכופים של אגף הביטחון סביב היישוב. בגבעת זאב מציינים כי המוכנות הגבוהה והנוכחות הקבועה של כוחות הביטחון יוצרות הרתעה ומרחיקות את ניסיונות ההסתננות - רבים מהשב"חים מעדיפים לנסות את דרכם לירושלים שם אין עמדות שמירה בשעריה. גורמים ביישוב מציינים כי המגמה הולכת ומתרחבת באזור ירושלים, עם הסתננויות שמטרתן עבודה בלתי חוקית ולעיתים גם פעילות פלילית.

ראש מועצת גבעת זאב - יוסי אסרף ( צילום: אביעד לוי )

ראש מועצת גבעת זאב, יוסי אסרף, מודה למערך הביטחון ולתושבים על הערנות אך מדגיש כי אין די בכך. "היישוב שלנו ערוך, אבל זה לא צריך להיות מאבק מקומי. המדינה חייבת להעלות הילוך בכל הנוגע למסתננים מהכפרים הסמוכים. אסור שהמחדלים בגדרות סביב ירושלים יימשכו. אנחנו מגנים על עצמנו, אבל צריך למנוע מהשב"חים להגיע בכלל לשער היישוב. לקחי העבר מחייבים פעולה מיידית".

לדבריו, כל עיכוב בטיפול בתופעה עלול לעלות בחיי אדם. "ראינו כבר איך פיגועים קשים החלו מהסתננויות ‘תמימות’ לכאורה. אסור לנו להתרגל לזה. האחריות של המדינה היא לסגור את הפרצות ולהגביר את האכיפה".

באגף הביטחון קוראים לתושבים להמשיך להיות שותפים פעילים ולדווח על כל אירוע חריג. "אם אתם מבחינים באדם חשוד, או באתר בנייה שבו עובדים נשארים ללון בלילה - פנו מיד למוקד העירוני או למשטרת ישראל. ערנות אזרחית שומרת על כולנו".

במועצה מדגישים כי גבעת זאב ממשיכה לפעול בנחישות לשמירה על ביטחון התושבים, ומחויבת להמשיך לחזק את שיתוף הפעולה עם המשטרה וכוחות הביטחון האזוריים.