ישראל נערכת להשבתם של שני חללים חטופים כבר בשעות הקרובות, כך דווח היום (חמישי) לאחר שבועות של עיכוב בקיום ההסכם מצד חמאס.

הדיווח שהגיע מגורמים בעזה קיבל מאוחר יותר את האישור גם מגורמים ישראליים, אולם לפי ההתפתחויות של הימים האחרונים, בישראל מדגישים כי "עד שזה לא קורה זה לא קורה".

בצל ההפרות בהפסקת האש, התקרית החריגה ברפיח וחידוש ההתקפות האוויריות של צה"ל ברצועת עזה, ארגון הטרור חמאס עדכן ביום שלישי בהודעה רשמית כי איתר את החללים החטופים עמירם קופר וסהר ברוך הי"ד, אולם לא ברור אם אלו החטופים שישיב בפעימה הקרובה.

עמירם קופר בן ה-86 מניר עוז נהרג בשבי במהלך פעילות צה"ל בחאן יונס. הוא נחטף מביתו עם אשתו נורית קופר, ששוחררה מהשבי יחד עם יוכבד ליפשיץ, עוד לפני עסקת החטופים. בדצמבר 2023 חמאס פרסם תיעוד של עמירם, שבו הוא נראה עם החטופים חיים פרי ויורם מצגר.

עמירם, אב לשלושה ילדים וסב לתשעה נכדים, הוא ממקימי ניר עוז. הוא כלכלן במקצועו, עבד שנים רבות ככלכלן הראשי של יישובי חבל מעון. עמירם הוא גם משורר ומלחין - הוציא לאור ספרי שירה, כתב מחזות ופרסם מאמרים רבים העוסקים בפוליטיקה ובכלכלה.

סהר ברוך בן ה-25 מבארי נחטף לעזה בחיים לאחר שניסה, יחד עם אחיו עידן, לברוח דרך החלון מהמחבלים שפלשו לקיבוץ והציתו את ביתם. כחודשיים לאחר מכן, בדצמבר 2023, עודכנה משפחתו שהוא אינו בין החיים. בהמשך הודיע צה"ל שהוא נהרג במהלך הניסיון לחלץ אותו מהשבי.

סהר הותיר אחריו את הוריו תמי ורוני ברוך, ואחיו גיא וניב. כחודש לפני הטבח הוא חזר מטיול ארוך בדרום אמריקה, ומעט אחריו היה אמור להתחיל את לימודיו כסטודנט במחלקה להנדסת חשמל באוניברסיטת בן גוריון.