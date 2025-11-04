כיכר השבת
הדרום בוער: אדם נמצא מת באשדוד - לאחר דקות אירוע ירי באשקלון 

המשטרה הודיעה אחר הצהריים על אדם מבוגר שנמצא מת בדירתו, המשטרה חושדת כי אין מדובר במוות טבעי ועצרה קרובת משפחה | באשקלון נשמעו אחר הצהריים קולות ירי, המשטרה הגיעה למקום ופתחה בחקירה (משטרה) 

אקדח מסוג יריחו (צילום: shutterstock israel.g)

תוך דקות ספורות זה מזה, שני אירועים חמורים הטרידו אחר הצהריים את תושבי הדרום. באשדוד איתרו ה גבר בשנות השמונים לחייו ללא רוח חיים בדירתו, ובאשקלון נפתחה חקירה בעקבות ירי שבו נפצעו שניים באורח קל.

במקרה הראשון, דוברות המשטרה מסרה כי שוטרי תחנת אשדוד פתחו בחקירה לאחר שהתקבל דיווח על חשש לחיי אדם. עם הגעת הכוחות למקום אותרה בדירה גופה של גבר קשיש, כשהנסיבות אינן ברורות. חוקרי הזיהוי הפלילי החלו מיד באיסוף ממצאים ובדיקת נסיבות המוות, ובשלב זה נמסר כי נעצרה בת משפחה בשנות החמישים לחייה לחקירה, בחשד כי למוות אין רקע טבעי.

זמן קצר לאחר מכן, כוחות המשטרה באשקלון הוזעקו בעקבות דיווח על ירי ברחוב בעיר. לפי הודעת המשטרה, שני תושבי המקום נפגעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע.

במקביל לאיסוף עדויות, מבצעת המשטרה סריקות נרחבות אחר החשודים במעשה, כאשר צוותי הזיהוי הפלילי אוספים ממצאים פורנזיים ותיעוד ממצלמות אבטחה באזור. על פי ההערכה הראשונית, הרקע לירי הוא פלילי, אך כלל כיווני החקירה נבדקים.

במשטרה הדגישו כי בשני המקרים מדובר בחקירות מתפתחות וכי כל האפשרויות נבחנות.

