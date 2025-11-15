כיכר השבת
תיעוד מטורף מהאוויר ומהקרקע: כך הושמדה המנהרה בה נפלו הלוחמים הי"ד 

דובר צה"ל מפרסם הערב תיעוד מהשמדת המנהרה בה נפלו שלושה לוחמי גדוד שמשון השם ייקום דמם | בתיעוד מהאוויר ומהקרקע שפרסם צה"ל נראים עמודי עשן מיתמרים לגובה ברגע הפיצוץ (צבא וביטחון)

השמדת המנהרות (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל פרסם הערב (מוצ"ש) תיעוד מיוחד מהשמדת מנהרת הטרור בה נפלו שלושה לוחמי גדוד שמשון לפני 11 חודשים.

לפי הודעת דובר צה"ל, כוחות גדוד 'שמשון' מחטיבת כפיר ובפיקוד החטיבה הצפונית פועלים בשבועות האחרונים במרחב בית חאנון שברצועת עזה להשמדת תשתיות טרור על ותת-קרקעיות שנותרו במרחב.

דובר צה"ל מדגיש כי התשתיות ממוקמות מזרחית לקו הצהוב, בהתאם להסכם.

במהלך הלילה, הכוחות בשיתוף לוחמי יהל"ם, השמידו את המנהרה בה נפלו שלושת חבריהם לגדוד לפני 11 חודשים בדיוק: סרן איליי גבריאל אטדגי ז"ל, רס״ל במילואים הלל דינר ז"ל וסמ״ר נתנאל פסח ז"ל, באירוע היתקלות עם מחבלים.

המנהרה שהושמדה באורך כקילומטר ובעומק עשרות מטרים.

"כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב להסרת כל איום מיידי על הכוחות ועל תושבי הנגב המערבי על מנת לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל", מסכם דובר צה"ל את ההודעה. צפו בתיעוד.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

