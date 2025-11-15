מתנדבי יחידת החילוץ עציון יהודה השלימו הערב את חילוצה של צעירה בשנות העשרים לחייה, שנתקעה עם רכבה באפיק נחל תקוע שבמדבר יהודה בזמן מזג אוויר סוער. הצעירה יצאה לנהיגת שטח באזור, אך הגשמים העזים שהחלו לרדת הפכו את הדרך בכניסה לנחל לחלקה ומסוכנת והותירו אותה ללא יכולת להתקדם או לסגת.
כוחות החילוץ איתרו את מיקומה בעומק השטח בתנאים מאתגרים של גשם רציף, קור חריף וחשש ממשי לשיטפון פתאומי.
לפי הדיווח של המשטרה, המתנדבים התקדמו אליה בנהיגת שטח זהירה, ביצעו בשטח הערכת מצב ובהמשך חילצו אותה במהירות אל נקודת בטחה, כשהיא ללא פגע.
במשטרה קוראים לציבור להימנע מטיולים ונסיעות בשטח ובאזורי נחלים בימי מזג אוויר גשומים, ולהתעדכן מראש בתחזית ובאזהרות. במשטרה מזכירים כי חציית נחלים מוצפים או כבישים מלאים מים עלולה להיות מסכנת חיים, וכי יש לפנות למוקדי המידע לפני יציאה לשטח.
אלו הנחיות המשטרה:
- חשוב להתעדכן בתחזית מזג האוויר ולפעול בהתאם להתרעות החיזוי.
- יש לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות או טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות שעלולים להיות מוצפים נוכח מזג האוויר.
- יש לפנות לגורמים המוסמכים לפני יציאה לטיול בשטח לשם קבלת מידע חיוני ועדכני.
- חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים וערוצי מים, שלוליות ובורות מים ולא להתקרב אליהם. מדובר בסכנת חיים.
- מטיילים מתבקשים שלא להיכנס לאזורים מסכני חיים.
- אין להיכנס למעליות וחניונים תת קרקעיים בזמן שהם מוצפים.
- לציבור הנהגים – יש להתאים את הנהיגה לתנאי הדרך.
0 תגובות