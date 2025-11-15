בלב המדבר יצאה בשיא הגשם לטיול שטח - ונתקעה באפיק נחל | כך היא חולצה • תיעוד מתנדבי יחידת החילוץ עציון יהודה השלימו הערב את חילוצה של צעירה בשנות העשרים לחייה, שנתקעה עם רכבה באפיק נחל תקוע שבמדבר יהודה בזמן מזג אוויר סוער. הצעירה יצאה לנהיגת שטח באזור, אך הגשמים העזים שהחלו לרדת הפכו את הדרך בכניסה לנחל לחלקה ומסוכנת והותירו אותה ללא יכולת להתקדם או לסגת | כך היא חולצה (חדשות)