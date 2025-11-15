השרים סמוטריץ' ובן גביר זועמים על הסכמתה שבשתיקה של ישראל להצעת ההחלטה שהגיש טראמפ למועצת הביטחון של האו"ם וצפויה להידון ביום שני הקרוב.

בהצעת ההחלטה, כבר בפתחה למעשה, דובר על "נתיב למדינה פלסטינית", שורה שגררה את זעמו של הימין בישראל, לאור הסכמת ממשלת נתניהו.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כתב הערב:

"אדוני ראש הממשלה, לפני חודשיים, מיד לאחר הכרזתן של מספר מדינות על הכרתן החד צדדית במדינה פלסטינית, התחייבת שתגיב לעניין באופן נחרץ מיד עם חזרתך מארצות הברית. מאז עברו כאמור חודשיים בהם בחרת בשתיקה ובחרפה מדינית. ההדרדרות שאנו רואים כעת בעניין הזה היא מסוכנת והיא באחריותך ובשל שתיקתך. גבש באופן מיידי תגובה הולמת ונחרצת שתבהיר לעולם כולו - לא תקום מדינה פלסטינית לעולם באדמות מולדתנו."

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כתב הערב:

"אין כזה דבר ״עם פלסטיני״. זוהי המצאה שאין לה שום בסיס היסטורי, ארכיאולוגי ומציאותי. אוסף המהגרים מארצות ערב לארץ ישראל, אינם עם. ובוודאי שלא מגיע להם פרס על הטרור, הרצח, והזוועות שהם זרעו בכל מקום, ובמיוחד מעזה - המקום בו הם קיבלו שלטון עצמי. הפתרון האמיתי היחידי בעזה הוא עידוד הגירה מרצון, ובוודאי לא מדינת פרס לטרור, שתהיה בסיס להמשך הטרור. עוצמה יהודית לא תהיה חלק משום ממשלה שתסכים לכך. אני קורא לראש הממשלה להבהיר כי מדינת ישראל לא תאפשר הקמת מדינה פלסטינית בשום צורה."

חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד הגיב:

״מדינה פלסטינית תהיה על גופותינו המתות ועל חורבן מדינת ישראל.

‏מי שתומך בזה אפילו הצהרתית מביא את טבח השביעי באוקטובר הבא שיהיה גדול יותר, אכזרי יותר והרסני יותר.

‏מדינת ישראל, ראשיה שריה ויועציה, צריכה להסתייג מהודעת ארה״ב ושות׳ לאו״ם בקול גדול וללא מורא. חברים - כן. ביקורת - גם כן.

‏אף אחד בישראל לא היה רוצה נורמאליזציה עם סעודיה בתמורה לטבח השביעי באוקטובר. ובכן מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון כמו זו בעזה, בה 87% מהאוכלוסיה תומך בטבח השביעי באוקטובר, תביא גם היא טבח הרג וחורבן וכמו שמערכת הביטחון קוראת לזה - היפוך קנים.

‏רק שהפעם עוטף יהודה ושומרון לא יהיה מורכב מקיבוצים אלא מערי ישראל בהן מתגוררים 6 מליון יהודים.

‏לכן נורמאליזציה עם סעודיה - כן.

‏דיבורים ומחשבות על מדינה פלסטינית - לא ולא.

‏הגיע הזמן לגדוע את התקווה שבין הירדן לים תקום מדינה ערבית נוספת.

‏הגיע הזמן לפרק את הרשות הפלסטינית״.