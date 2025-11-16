שר החוץ גדעון סער התייחס היום (ראשון) בישיבת הממשלה לנושא ועדת החקירה לאירועי השבעה באוקטובר שמתכננת הממשלה להקים, והבהיר את עמדתו בנושא.

לדבריו, השאלה הראשונה היא – מה חוקרים? מה התקופה שחוקרים אחורה – מהסכם אוסלו? מההתנתקות? העשור האחרון?

השר הסביר כי "יש היבט מבצעי ומודיעיני ויש היבטי מדיניות. אבל ההיבט המדיניותי מחייב בחינה אחורה. צריך להחליט גם – האם חוקרים רק את ה-7 באוקטובר ואת מה שהוביל אליו או את כל תקופת השנתיים של המלחמה וניהולה?"

הוא הוסיף כי "זאת בוודאי תהיה ועדה שתעבוד תקופה מאוד ארוכה. אני מציע לעשות עבודה בעניין הזה של הגדרת המנדט."

השאלה השנייה שצריכה להיקבע לדבריו היא – מי ממנה?

סער אמר בישיבה כי "הצעתי בעבר לבצע תיקון קל בחוק ועדות החקירה שיאפשר לממשלה להטיל את תפקיד הרכבת הועדה על כל מי שהיה בעבר או בהווה נשיא או משנה לנשיא של בית המשפט העליון (כגון השופט סולברג), במקום הסמכות הבלעדית הקיימת היום בחוק לנשיא בית המשפט העליון. זה ייתן מספר אפשרויות."

הוא הוסיף שניתן לחשוב גם על אפשרות נוספת: להטיל את התפקיד על כל אדם שכיהן בעבר כשופט בית המשפט העליון (כגון השופט אלרון). אבל חשוב לשמור על העיקרון שלא הדרג הפוליטי קובע את ההרכב.

לעניין זה – אין כל הבדל אם קובעת את ההרכב הממשלה או הממשלה יחד עם האופוזיציה, מכיוון שראשי האופוזיציה כיהנו בעבר כראשי ממשלה, שרי ביטחון ורמטכ״לים. הם גם נוגעים בדבר", הסביר סער.

עוד מדברי שר החוץ: "רוב הציבור רוצה שראש הממשלה ימשיך להוביל את המדינה מתוך ראיה שבנושא המדיני והביטחוני יש לו יתרון ברור על כל המועמדים האחרים.

אלה הם באמת האתגרים הכי חשובים. הם היו הכי חשובים בשנתיים האחרונות והם יהיו הכי חשובים בשנים הבאות.

יש שתיים-שלוש סוגיות שאם נישאב אליהן – נסכן את היתרון הזה. הסוגייה הזאת היא אחת מהן ולכן חשוב להימנע בה מטעויות".