חבר הכנסת אביגדור ליברמן שקורא בין היתר למדינת ישראל ליטול את זכות ההצבעה מחרדים שאינם משרתים, קרא היום (שני) לחברי הכנסת החרדים ללמוד יותר תורה.

הוא גם טען שכספים מועברים בסיטונות לישיבות ולכוללים.

"השבוע", אמר ליברמן, "ועדת הכספים עסוקה בדבר אחד. מעבירים כסף בסיטונות לישיבות ולכוללים", חזר ליברמן על טענת "החרדים העשירים".

לדבריו, "לו העסקנים החרדים היו לומדים תורה כמו שהם לומדים את התקציבים, בית המקדש היה נבנה כבר מחר".

דבריו ה"משיחיים" של ליברמן מגיעים על רקע קריאתו מוקדם יותר היום לשלול את זכות ההצבעה מחרדים שאינם משרתים.

"ראינו חבורת בריונים מרביצים לחבר הכנסת ושמענו היום שהצמידו אבטחה אישית גם למשה גפני ויעקב אשר. מדובר בעבריינים, שאילו היו לומדים תורה כמו שהם יודעים להתפרע, בית המקדש השלישי כבר היה נבנה", אמר ליברמן.

ליברמן הוסיף והצהיר: "נכניס את כל העריקים לכלא ולאחר מכן נשלול את זכותם להצביע. במקביל נבנה מספיק בני כלא שאליהם נכניס את כל העריקים".

לדבריו, "נגיש גם הצעת חוק ששוללת זכות הצבעה מאסירים בכלא. עריקים יכנסו לכלא ולא יוכלו להצביע. מה שדמוקרטי בארה״ב וב-13 מדינות מתוך 27 באיחוד האירופי יהיה דמוקרטי גם בישראל".

גם יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד מאמין כי אין לתת למי שאינו מתגייס זכות הצבעה, בניגוד לחבר הכנסת גלעד קריב שאמר שמדובר בגבול שאין לעבור אותו ושלילת זכות יסוד בסיסית.