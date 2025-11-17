כיכר השבת
ממש "אופזויציה לוחמת"

שוב אכזבה לאופוזיציה: כל הצעות ה'אי-אמון' שהוגשו, נדחו ולא זכו לרוב

כמדי יום שני, סיעות האופוזיציה מגישות הצעות אי-אמון כנגד הממשלה, אך גם הפעם האופוזיציה לא הצליחה להביך את הקואליציה וכל ההצעות נדחו בשל כך שלא קיבלו את הרוב הנדרש (חדשות, פוליטי)

לפיד, היום במליאה (צילום: נועם מושקוביץ / דני שם טוב, דוברות הכנסת)

במליאה עסקו בשעות האחרונות (שני) בהצעות אי האמון שהגישו סיעות האופוזיציה, שכולן נדחו בשל חוסר ברוב..

בהצעה "ממשלה כושלת המעודדת השתמטות, פוגעת במעמד הביניים ומפקירה את נושא יוקר המחייה" שהגישה סיעת יש עתיד תמכו 42 חברי כנסת, ללא מתנגדים.

בהצעה "הצבעת אי אמון בממשלת ישראל בשל פגיעה חמורה בעצמאות הלאומית ובאינטרסים האסטרטגיים של מדינת ישראל" שהגישו סיעות העבודה, כחול לבן – המחנה הממלכתי וישראל ביתנו תמכו 40 חברי כנסת, ללא מתנגדים.

בהצעה "ממשלה רשלנית שמזניחה את החברה הערבית" שהגישו סיעות רע"מ וחד"ש-תע"ל תמכו 35 חברי כנסת, ללא מתנגדים.

ההצעות לא זכו לרוב הדרוש ועל כן כאמור, נדחו.

דבריו של ליברמן | צפו (צילום: ערוץ כנסת)

חבר הכנסת , שמפלגתו גם הגישה הצעת אי אמון, התייחס לעניין הנורמליזציה עם סעודיה ואמר: "השיחות באו"ם בנוגע למדינה הפלסטינית - בידיעה מלאה ובאישור נתניהו'. אנחנו בעיצומה של מכירת חיסול מדינת ישראל. ההצעה שתעלה הערב באו"ם בנוגע היא כולה בידיעה, בהסכמה ובתיאום מלא עם ראש הממשלה".

עוד אמר ליברמן: "אני שומע תדרוכים על כך שאם תהיה נורמליזציה - אין מניעה להתחמשות סעודית במטוסי ה - F35. זה טירוף מוחלט, ובניגוד מוחלט לעמדת צה"ל ואנשי המקצוע. זה שינוי דרמטי של מאזן הכוחות במזרח התיכון. זה לא נורמלי!".

