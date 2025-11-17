לפיד, היום במליאה ( צילום: נועם מושקוביץ / דני שם טוב, דוברות הכנסת )

במליאה עסקו בשעות האחרונות (שני) בהצעות אי האמון שהגישו סיעות האופוזיציה, שכולן נדחו בשל חוסר ברוב..

בהצעה "ממשלה כושלת המעודדת השתמטות, פוגעת במעמד הביניים ומפקירה את נושא יוקר המחייה" שהגישה סיעת יש עתיד תמכו 42 חברי כנסת, ללא מתנגדים. בהצעה "הצבעת אי אמון בממשלת ישראל בשל פגיעה חמורה בעצמאות הלאומית ובאינטרסים האסטרטגיים של מדינת ישראל" שהגישו סיעות העבודה, כחול לבן – המחנה הממלכתי וישראל ביתנו תמכו 40 חברי כנסת, ללא מתנגדים. בהצעה "ממשלה רשלנית שמזניחה את החברה הערבית" שהגישו סיעות רע"מ וחד"ש-תע"ל תמכו 35 חברי כנסת, ללא מתנגדים. לא מעכלים את "הגזירה": מחר בג"ץ ידון בעתירות נגד מינויו של דוד זיני דוד הכהן | 17:11 ההצעות לא זכו לרוב הדרוש ועל כן כאמור, נדחו.

דבריו של ליברמן | צפו ( צילום: ערוץ כנסת )

חבר הכנסת ליברמן, שמפלגתו גם הגישה הצעת אי אמון, התייחס לעניין הנורמליזציה עם סעודיה ואמר: "השיחות באו"ם בנוגע למדינה הפלסטינית - בידיעה מלאה ובאישור נתניהו'. אנחנו בעיצומה של מכירת חיסול מדינת ישראל. ההצעה שתעלה הערב באו"ם בנוגע היא כולה בידיעה, בהסכמה ובתיאום מלא עם ראש הממשלה".

עוד אמר ליברמן: "אני שומע תדרוכים על כך שאם תהיה נורמליזציה - אין מניעה להתחמשות סעודית במטוסי ה - F35. זה טירוף מוחלט, ובניגוד מוחלט לעמדת צה"ל ואנשי המקצוע. זה שינוי דרמטי של מאזן הכוחות במזרח התיכון. זה לא נורמלי!".