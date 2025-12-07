משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור זימן היום (ראשון) שני בכירים לשעבר בשירות הביטחון הכללי (שב"כ) להתייצבות דחופה לפגישת ביקורת, בהתאם לסעיף 26 לחוק מבקר המדינה. הזימונים נשלחו לעורכי הדין של השניים לאחר שלטענת המשרד, ניסיונות קודמים לקבוע פגישות עימם לא צלחו במשך חודשים.

על פי סעיף 26 לחוק, זימון שאינו נענה עלול להוביל לנקיטת סנקציות מצד משרד המבקר.

מנכ"ל המשרד, תא"ל (במיל') ישי וקנין, ששלח את המכתבים, ציין כי הבקשה מהבכירים לשעבר כוללת גם דרישה להצגת מסמכים רלוונטיים שברשותם.

הביקורת של מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, שנפתחה כשלושה חודשים לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", עוסקת באירועים שהובילו לטבח שבעה באוקטובר. הביקורת מקיפה את התנהלות כלל הדרגים – המדיני, הצבאי והאזרחי – מראש הממשלה והשרים ועד ראשי מערכת הביטחון והבכירים ששירתו בתפקיד לפני המלחמה ובמהלכה.

במכתב שנשלח לבכירים לשעבר נכתב: "לצערנו, על אף ניסיונות משרדנו לקבוע פגישה עם מרשך, לא הצלחנו לקבוע מועד לפגישה".

עוד נמסר ממשרד המבקר כי כבר בחודש יולי 2025 נשלחו לשניים הנושאים עליהם התבקשו הפגישות.

מאז, כך נטען, נמנעו השניים מלתאם פגישות עם צוותי הביקורת. זאת על אף שחלפו למעלה משבעה חודשים מאז שבג"ץ אישר והעניק תוקף של פסק דין למתווה המוסכם לביקורת על צה"ל והשב"כ, מתווה שהוצע גם לבכירים אחרים בגופי הביטחון.

במקביל לזימון, צוין כי הביקורת בשב"כ בנושאי הליבה של אירועי שבעה באוקטובר מתקיימת בפועל בשיתוף פעולה מלא בין המשרד לבין השירות, בהתאם למתווה שסוכם בין המבקר אנגלמן לראש השב"כ.

לפי הדיווחים, חובת ההתייצבות של אנשי השב"כ קיימת רק כאשר הם עדיין בתפקידם, ובזמן שעדיין שירתו לא עלה בידם לקבוע פגישה עם המבקר, כך לטענתם. כעת שהם כבר שוחררו, עורכי דינם הבהירו כי הם עוד אינם מחויבים לתת דין וחשבון למבקר בהיותם אזרחים.