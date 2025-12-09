כיכר השבת
אחרי סערת ההאזנות: השגריר דנון הגיע למפקדה ופגש חיילים אמריקנים | כך זה נראה

אחרי סערת ההאזנות שפורסמה אמש, היום הגיעו למפקדת ה-CMCC בקריית גת השגריר דנון ועמיתו האמריקני מייק וולץ, שם קיבלו עדכון מבצעי על תמונת המצב בדרום ועל המוכנות למהלכים בהמשך מפי מפקד פיקוד המרכז של צבא היבשה האמריקאי, לוטננט-ג'נרל פטריק פרנק, ומפקד מפקדת התיאום לרצועת עזה, האלוף יקי דולף | כך זה נראה בתמונות (חדשות) 

דנון ווולץ בקרית גת (צילום: מירי שמעונוביץ)

אחרי סערת ההאזנות שדווחה אתמול, כאשר גורמים אמריקנים האשימו את ישראל בהאזנות ומעקב אחר המתרחש במפקדה בקריית גת, היום (שלישי) הגיעו שגרירי ישראל וארה"ב לאו"ם למפקדה ופגשו את הכוחות.

בנוסף, שגריר ארה"ב לאו"ם, מייק וולץ, ושגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, סיירו היום (שלישי) בגבול הדרום.

במסגרת הסיור קיבלו השגרירים סקירה מפי ראש המאמץ ההומניטרי האזרחי לעזה במתפ"ש, תא"ל (במיל׳) אלעד גורן, במעבר כרם שלום על מאמץ הסיוע ההומניטרי לאורך המלחמה, לצד הצגת פערי הנתונים והדוחות המוטעים שמפרסם האו"ם בנוגע למתרחש בשטח.

לאחר מכן הגיעו למפקדת ה-CMCC בקריית גת שם קיבלו עדכון מבצעי על תמונת המצב בדרום ועל המוכנות למהלכים בהמשך מפי מפקד פיקוד המרכז של צבא היבשה האמריקאי, לוטננט-ג'נרל פטריק פרנק, ומפקד מפקדת התיאום לרצועת עזה, האלוף יקי דולף.

השגריר דנון: "ישראל נערכה ותמשיך להיערך לשלב הבא מול חמאס שכולל פירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו. פערי הנתונים והדוחות המוטעים שמופצים על ידי האו"ם לא ישנו את המציאות: חמאס עדיין חמוש, ולישראל יש אחריות להבטיח שלא ישוב לאיים על אזרחינו. אנו נמשיך לפעול בנחישות עד שהיעדים יושגו."

(צילום: מירי שמעונוביץ)
(צילום: מירי שמעונוביץ)
(צילום: מירי שמעונוביץ)
(צילום: מירי שמעונוביץ)
(צילום: מירי שמעונוביץ)

