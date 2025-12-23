כיכר השבת
המסר של הנסיך הירוק לערביי ישראל: "הנאמנות שלכם צריכה להיות לישראל"

מסעב בן חסן בן יוסוף, האיש שכונה הנסיך הירוק על שם השתייכות משפחתו לחמאס - כאשר הוא עצמו עבר לצד הישראלי, פנה היום במהלך ישיבה עם שר החוץ סער לערביי ישראל, וקרא להם להעניק את נאמנותם למדינה (חדשות, בארץ) 

הנסיך הירוק בפגישה, היום (צילום: שלומי אמסלם לע"מ)

היום (שלישי), התקיים במשרד החוץ כנס ״ראשי רשויות מתגייסים לדיפלומטיה הציבורית של ישראל״, בהשתתפות עשרות ראשי רשויות מכל הארץ ובהובלת שר החוץ .

במהלך היום ראשי הרשויות קיבלו תדרוכים וכלים לסיוע בזירת המערכה על התודעה. מטרת הכינוס היא ראשי הרשויות למאמצים במערכה על התודעה.

במהלך הכנס התקיימה שיחה מיוחדת עם מסעב בן חסן בן יוסף בן ח'ליל, ״הנסיך הירוק״ שאמר: ״הרשות הפלסטינית משחקת משחק כפול. הם מוכנים להקריב את הילדים שלהם לטובת רווח פוליטי וכלכלי. הם מגבים את חמאס בפועל, לפעולות הטרור של חמאס הם קוראים בתוך הבית ג׳יהאד. לא סתם הם ממשיכים במדיניות תשלומי משכורות למחבלים״.

עוד הוסיף כי ״זה מתסכל עבורי כערבי לראות ערבים ישראלים, שחיים בישראל, עם תעודת זהות ודרכון ישראלי, מגדירים את עצמם ״פלסטינים״. הנאמנות שלכם צריכה להיות למדינה שאתם גרים בה. איך אתם יכולים לראות את המראות של ה-7 באוקטובר, תינוקות נרצחים, ועדיין להתלבט באיזה צד לתמוך?״.

