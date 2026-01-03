קבוצת הפצחנים האיראנית "חנדלה", המשויכת למשמרות המהפכה, טענה היום (שבת) כי הצליחה לחדור למכשיר הטלפון האישי של שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד. הקבוצה, המזוהה עם גורמי מודיעין באיראן, פרסמה הודעה ברשתות החברתיות לפיה בידיה מידע רגיש שנשלף ממכשיר מסוג אייפון 15 השייך לשקד.

ההאקרים טוענים כי הגישה למכשיר אפשרה להם להשיג תמונות וסרטונים אישיים, להם העניקו את הכינוי "סודות המלכה". בהצהרה שפרסמה הקבוצה בשפה האנגלית נכתב כי המבצע נועד להמחיש את יכולותיה בתחום הסייבר, תוך הדגשת מעמדה של שקד כדמות מרכזית במערכת הפוליטית בישראל. למרות פרסום חומרים מסוימים כהוכחה לכאורה, לא צורפו פרטים טכניים המאמתים את אופן החדירה למכשיר.

פעילות זו מצטרפת לסדרה של ניסיונות פריצה ולוחמה פסיכולוגית מצד הקבוצה נגד אישים בכירים בישראל בתקופה האחרונה. רק במהלך השבוע האחרון הצהירה הקבוצה כי חדרה למכשירו של צחי ברוורמן, ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, ובעבר אף דווח על גישה שהשיגה לחשבון הטלגרם של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. במקרים אלו הכחישו הגורמים הרשמיים פריצה למכשירים עצמם וציינו כי מדובר בגישה לשירותים מבוססי ענן או חשבונות ספציפיים.

נכון לשעה זו, לא נמסרה התייחסות רשמית מטעם השרה לשעבר איילת שקד או מטעם מערך הסייבר הלאומי וגורמי הביטחון. הנושא נמצא בבדיקה של גורמי המקצוע, המזהירים באופן קבוע מפני פתיחת קבצים המופצים על ידי קבוצות תקיפה איראניות מחשש להחדרת תוכנות זדוניות נוספות.