לאחר קריאתו של בנט לשלול תקציבים מחרדים שאינם מתגייסים, מעניין לחזור לדברים שאמר אותו אדם, אז שר החינוך, על יחסו ללימוד וללומדי תורה.

בשנת 2017, הצהיר שר החינוך דאז נפתלי בנט כי הגיוס הישיר לצה"ל ללא שנת לימוד תורה הוא אחד הדברים היחידים עליהם הוא מתחרט בחייו. בנט קרא לתלמידי תיכון לדחות את שירותם הצבאי בשנה אחת לפחות לטובת לימוד בישיבה או במכינה קדם צבאית, והדגיש כי מדובר בהמלצה אישית המבוססת על ניסיונו. הדברים הובאו בכתבת ynet בשפה האנגלית.

במהלך כנס שנערך בדצמבר 2017 במרכז בני עקיבא, תחת הכותרת "חיים את שליחות התורה", פנה יו"ר הבית היהודי למאות תלמידי כיתות י"ב והביע צער על ההחלטה להתגייס מיד עם סיום הלימודים.

בנט הסביר כי הלימוד בבתי הספר אינו טהור מכיוון שהוא מוכוון להצלחה במבחני הבגרות, ולכן עולה הצורך בשנה נוספת המוקדשת למה שכינה עניינים שמימיים. "אני לא מתחרט על הרבה דברים בחיים, אבל אחד הדברים היחידים שאני כן מתחרט עליהם היה הגיוס לצה"ל מיד לאחר התיכון", אמר בנט למשתתפי הכנס.

בהמשך דבריו קרא בנט לתלמידים לשמור על ערכי התורה לאורך כל חייהם, גם לאחר סיום השירות הצבאי.

הוא הזהיר כי ללא קביעת עתים ללימוד תורה, השגרה השוחקת של החיים הבוגרים עלולה להוביל לשחיקה מוסרית. בנט ציין כי הוא מקפיד ללמוד בכל שבוע והוסיף: "חיי היומיום שלנו אוחזים בנו בחוזקה - אתם תהיו סטודנטים, תצטרכו לקחת את הילדים שלכם לבית הספר ותצטרכו להתפרנס. אם לא תפנו זמן ללימוד תורה, תאבדו את תחושת המוסר שלכם ותעופו ברוח".

בימים האחרונים צף מחדש ראיון שהעניק בנט בעבר לרדיו 'קול חי' בו שיבח את לומדי התורה ואמר כי הוא סבור שאין לגעת במי שלומד תורה.

"מי שלומד תורה שילמד תורה. זאת העמדה שלי מההתחלה. אומנם לאחינו החילונים לא תמיד קל להסביר, אך הדרך שלי להסביר זה שעם ישראל התקיים במשך אלפי שנים בגולה בגלל התורה ודווקא במדינת ישראל אנחנו צריכים לחזק את זה".