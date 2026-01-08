משרד הבריאות מפרסם היום (חמישי) את ציוני המדד לשיפור השירות ואיכות הטיפול במחלקות הפנימיות. ציוני המדד, שנועדו להביא לשיפור באיכות ובשירות האשפוז הפנימי ולעודד את בתי החולים להמשיך ולהשתפר בתחום זה, מהווים גם בסיס לתגמול בתי החולים על פי עמידתם במדדים - בסכום כולל של 90 מיליון שקלים.

"בפעם השנייה מפרסם משרד הבריאות, היום, את תוצאות ציוני מדד שירות ואיכות הטיפול במחלקות הפנימיות. המדדים נועדו להביא לשיפור באיכות ובשירות האשפוז במחלקות אלו ולעודד את בתי החולים להמשיך ולהשתפר בכך", כותב משרד הבריאות.

פרסומו של מודל מדדי השירות והאיכות במחלקות הפנימיות, שנועד כאמור לתמרץ את בתי החולים להמשך תהליך השיפור של מחלקות אלו, מהווה גם חלק מיישום מסקנותיה של ועדת טור כספא שהוקמה כדי לשפר את הטיפול באשפוז הפנימי.

הציונים המתפרסמים משקפים את עמידת בתי החולים במדדים הבאים – כל אחד מהם לפי המשקל היחסי שניתן לו, כאשר ארבעת המדדים הראשונים נבדקו על בסיס פעילות משנת 2024, ושני האחרונים על בסיס שנת 2025.

ששת המדדים לפיהם מחושבים הציונים הם:

שיעור איוש רופאים מומחים ומתמחים למיטה (10% מהציון); איוש משמרות על ידי אחות מוסמכת, בוגרת קורס על בסיסי הרלוונטי לטיפול (7.5%) שיעור האחיות בוגרות קורס על בסיסי בתחומים הרלוונטיים למחלקות פנימיות בכלל (7.5%) שיעור המטופלים ששבו לאשפוז בכל בית חולים, במהלך שבעה ימים לאחר שחרורם מאשפוז בפנימית, כאשר ברכיב זה אחוז נמוך נחשב לתוצאה טובה יותר (25%) תוצאות סקר שנערך על ידי משרד הבריאות במחלקות הפנימיות, ובוחן את שביעות הרצון של המטופלים מהשירות באשפוז, זאת בהמשך לפיילוט של הסקר מהשנה שעברה (35%); תהליכים פנימיים שביצע בית החולים לשיפור השירות למטופלים (15%).

להלן הדירוג: