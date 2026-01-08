כוחות הביטחון עצרו היום (חמישי) שלושה חשודים במעורבות בהתפרעות בכפר בית ליד שבשומרון, שבמהלכה נפצעו שני בני אדם והוצתו כלי רכב.
המעצרים בוצעו לאחר שקבוצה של כ-20 רעולי פנים יהודים נכנסה לכפר והשליכה בקבוקי תבערה לעבר מכוניות.
על פי דיווחי הפלסטינים, שני תושבים נפצעו באורח בינוני כתוצאה מאלימות המתפרעים. אחד הפצועים הותקף בעת שניסה להימלט מרכב שהועלה באש, והשני נפגע ממעשי אלימות מחוץ לכלי הרכב.
בתוך כך, המשטרה פתחה בחקירת אירוע נוסף שהתרחש הלילה בכפר עין ראפה, הסמוך לירושלים. במקום הוצתו שלושה כלי רכב ורוססו כתובות "נקמה" ו"תג מחיר". האירוע תועד במצלמות האבטחה של הכפר, והממצאים הועברו לבדיקת גורמי האכיפה.
מדובר צה"ל נמסר:
"לפני זמן קצר, כוחות צה״ל קפצו לצומת שבי שומרון בעקבות דיווח שהתקבל על אירוע אלימות קיצוניים המשחיתים רכוש במרחב.
עפ״י הדיווח הוצתו ארבעה כלי רכב פלסטיניים בציר הסמוך ליישוב, וכן תקפו פלסטיני שהיה באחד מכלי הרכב. כתוצאה מהאירוע נפצעו שני פלסטינים שפונו באורח בינוני (עפ״י גורמי רפואה) לקבלת טיפול רפואי.
כוחות צה"ל עצרו שלושה חשודים בכניסה ליישוב שהועברו לחקירה בתחנת אריאל שבמחוז ש״י. כוחות צה״ל, מג״ב ושב״כ ממשיכים בסריקות במרחב ובחקירת האירוע.
כוחות הביטחון מגנים אלימות מכל סוג וימשיכו לפעול לשמירה על ביטחון התושבים והסדר במרחב."
