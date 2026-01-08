"תג מחיר" מתנחלים רעולי פנים השליכו בקבוקי תבערה לעבר רכבי פלסטינים - שניים נפצעו בינוני מספר פלסטינים נפצעו כתוצאה מהשלכת בקבוקי תבערה על ידי מתנחלים באזור שבי שומרון, כך לפי דיווח של צה"ל והמשטרה | שלושה תושבים יהודים נעצרו בחשד להצתה (חדשות)

דה דניאל הרץ כיכר השבת | 16:40