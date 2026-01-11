מערך ההסברה הלאומי פרסם הערב (ראשון) את שורת המסרים המעודכנת לשרים, המפרטת את עמדת המדינה בנושאים הביטחוניים והמדיניים הבוערים, בראשם המתיחות מול איראן, אכיפת הפסקת האש בלבנון והמשך המאמצים להשבת החטוף החלל האחרון מרצועת עזה.

במרכז התדריך ובראשיתו, עומדת הבהרה נחרצת כלפי המשטר בטהראן. בישראל מגנים את דיכוי העם האיראני ומזהירים כי כל פגיעה בריבונות הישראלית תיענה בעוצמה, כפי שבא לידי ביטוי במבצע "עם כלביא" שפגע בתעשיית הטילים והגרעין של איראן.

בגזרת הצפון, ישראל מבהירה כי לא תאפשר לחיזבאללה להשתקם או להתחמש מחדש. צה"ל תקף היום תשתיות טרור של הארגון בלבנון, תוך שישראל מדגישה את מחויבותה לאכיפת הסכם הפסקת האש שגובש על ידי ארה"ב. בישראל מצפים מממשלת לבנון לממש את התחייבותה לפירוק חיזבאללה מנשקו, ומציינים כי המאמצים שנעשו עד כה אינם מספיקים לנוכח ניסיונות ההתחמשות המחודשים בגיבוי איראני.

במסגרת פעילות צה"ל לאכיפת ההסכם, הותקפו לאורך היום שבע תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה באמצעות יותר מ-30 חימושים במרחבים שונים בלבנון. בין היתר, הותקף אתר תת-קרקעי לאחסון אמצעי לחימה במרחב כפר בית. מאז תחילת הסכם הפסקת האש, חיסל צה"ל כ-400 מחבלים ותקף מאות מטרות טרור נוספות, תוך הבהרה כי הפעילות באתרים אלו מהווה הפרה של ההבנות וכי הצבא ימשיך לפעול להסרת כל איום.

במישור המדיני, נחשף כי בשבוע שעבר חודש השיח בין ישראל לבין המשטר החדש בסוריה בגיבוי אמריקני. הצדדים סיכמו על המשך הדיונים לקידום מטרות משותפות, תוך שימת דגש על ביטחון המיעוט הדרוזי בסוריה.

בכל הנוגע לרצועת עזה, ישראל מזהירה את חמאס מפני הפרות של הסכם הפסקת האש. כוחות צה"ל חיסלו ביממה האחרונה שלושה מחבלים שחצו את "הקו הצהוב" בדרום ובצפון הרצועה והיוו איום על הכוחות. במקביל, נמשכים המאמצים להשבתו של לוחם היס"מ רס"ל רני גואילי, החטוף החלל האחרון שנותר בעזה. בישראל מדגישים כי הלחץ הצבאי והמדיני, בהובלת הנשיא טראמפ, הוא שהביא להשבת שאר החטופים, וכעת מצפים לפירוז הרצועה והפסקת שלטון חמאס.

בנושא ההומניטרי, נמסר כי ישראל מאפשרת הכנסת סיוע רציפה בתיאום עם המפקדה הרב-לאומית (CMCC). מדי יום נכנסות לרצועה בין 600 ל-800 משאיות מזון, ציוד רפואי ואמצעי מחסה לחורף. על פי הנתונים, כמויות המזון עולות על הצרכים התזונתיים של האוכלוסייה, דבר שהוביל לירידה של למעלה מ-80% במחירי המזון ברצועה בחודשים האחרונים.

לסיום, התדריך מדגיש את הברית האיתנה עם ארה"ב ואת התמיכה בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, הכוללת דה-רדיקליזציה בעזה והרחבת הסכמי אברהם. במקביל, הובהר כי ביהודה ושומרון לא יתאפשרו "ערי מקלט" למחבלים, וישראל תפעל בנחישות נגד הטרור המכוון על ידי איראן וחמאס באזור.