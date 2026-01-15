כיכר השבת
שוויץ בישראל: משפחות חרדיות לקחו פסק זמן בחרמון המושלג | תיעוד 

אתר החרמון נפתח הבוקר למבקרים לאחר ימי סערה שהניבו כמויות שלג נדיבות | בין המבקרים ניתן לראות לא מעט משפחות חרדיות שבחרו לקחת פסק זמן בהר המושלג (בארץ)

משפחות מבלות בשלג (צילום: אתר החרמון)

אחרי מספר ימי סערה עשירים במשקעים, השמש חזרה לזרוח גם בחרמון המושלג. במהלך הימים האחרונים ירדו כמויות נכבדות של משקע לבן באתר השלג הלאומי, מה שאיפשר את פתיחת האתר למבקרים.

בין המבקרים הרבים ניתן היה לראות גם משפחות חרדיות שהחליטו לקחת פסק זמן כדי לטייל ב"שוויץ של ישראל".

מאתר החרמון נמסר:

"האתר נפתח היום בבוקר, השמיים התבהרו ומבקרים רבים הצפינו ליום בילוי באתר החרמון.

התנועה זורמת כסדרה והמבקרים נהנים משלג טרי ומהאטרקציות באתר.

מיקי ענבר סמנכלית השיווק ודוברת האתר בעדכון מהשטח."

(צילום: אתר החרמון)
(צילום: אתר החרמון)
(צילום: אתר החרמון)
(צילום: אתר החרמון)
(צילום: אתר החרמון)
(צילום: אתר החרמון)
(צילום: אתר החרמון)

1
אתם רציניים? כותרת בחדשות שמשפחות חרדיות הלכו לבלות בשלג?
יהושע
לא כולם במדרגות רוחניות כבזמן התנאים, אתה אולי כן אשריך
חנניה
חחח. לא התכוונתי שזה בעיה רוחנית. התכוונתי שזה לא חדשות. זה כמו לכתוב שמשפחות חרדיות הלכו היום למכולת, או עשרות משפחות חרדיות חיתנו היום את ילדם.
יהושע

