אחרי מספר ימי סערה עשירים במשקעים, השמש חזרה לזרוח גם בחרמון המושלג. במהלך הימים האחרונים ירדו כמויות נכבדות של משקע לבן באתר השלג הלאומי, מה שאיפשר את פתיחת האתר למבקרים.

בין המבקרים הרבים ניתן היה לראות גם משפחות חרדיות שהחליטו לקחת פסק זמן כדי לטייל ב"שוויץ של ישראל". מאתר החרמון נמסר: "האתר נפתח היום בבוקר, השמיים התבהרו ומבקרים רבים הצפינו ליום בילוי באתר החרמון. התנועה זורמת כסדרה והמבקרים נהנים משלג טרי ומהאטרקציות באתר. מיקי ענבר סמנכלית השיווק ודוברת האתר בעדכון מהשטח."

