כיכר השבת
הברחת הסחורות לעזה

הפרשה הביטחונית: הפרקליטות תגיש כתב אישום נגד החשודים - שמם עדיין אסור לפרסום

הפרקליטות הגישה היום לבית המשפט הצהרת תובע בפרשייה הביטחונית שהותרה רק חלקית לפרסום | המשמעות: כתב אישום יוגש כבר בימים הקרובים נגד 11 חשודים, כאשר שם משפחתו של אחד האנשים ששמם נקשר בפרשה מוכר לציבור - המשטרה עדיין לא קיבלה החלטה אם להגיש נגדו כתב אישום | בשלב זה עדיין קיים צו איסור פרסום גורף על פרטי הפרשייה ועל זהות המעורבים (חדשות, צבא) 

1תגובות
מעבר סחורות לעזה. למצולמים אין קשר לאמור בכתבה (צילום: צו 9)

המשטרה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט הצהרת תובע נגד החשודים בפרשייה הביטחונית המסווגת בקשר להברחת הסחורות לעזה, אשר פרטיה עדיין אסורים לפרסום.

אחד מהאנשים ששמם נקשר לפרשה מוכר לציבור בשם משפחתו, לפי הדיווחים עדיין לא הוחלט אם לכלול אותו בכתב האישום.

הפרשייה עדיין נמצאת תחת צו איסור פרסום גורף שהטיל בית המשפט, גם שמם של המעורבים והחשודים אסור לפרסום.

במהלך הדיון החסוי שהתקיים ביום שלישי בבית משפט השלום באשקלון נקבע כי ניתן לפרסם פראפרזה: "בימים אלו נחקרת פרשייה רבת מעורבים של הברחות סחורות מישראל לעזה".

ב'מאקו' דווח כי לאחר שבצה"ל ובשב"כ זיהו כי ישנם הברחות משמעויות מישראל לרצועת עזה, לאחר שאותרה בעזה סחורה שלא היתה אמורה להיות שם, נפתחה חקירה שנועדה לגלות את מקור ההברחות.

החשד הוא כי חלק מההברחות בוצעו דרך הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועה מישראל, וככל הנראה מעורבים בהברחות גם אזרחים ישראלים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אני משער שיושבים בלילות בפרקליטות עם מכונות תפירה גדולות ותופרים תיק לאיש ירא שמים חובש כיפה שקורא תהילים ושומר כשרות ועוד. לא נראה לי שהתיק הזה הוא נגד שמאלן...
הישיש

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר