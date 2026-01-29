המשטרה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט הצהרת תובע נגד החשודים בפרשייה הביטחונית המסווגת בקשר להברחת הסחורות לעזה, אשר פרטיה עדיין אסורים לפרסום.

אחד מהאנשים ששמם נקשר לפרשה מוכר לציבור בשם משפחתו, לפי הדיווחים עדיין לא הוחלט אם לכלול אותו בכתב האישום.

הפרשייה עדיין נמצאת תחת צו איסור פרסום גורף שהטיל בית המשפט, גם שמם של המעורבים והחשודים אסור לפרסום.

במהלך הדיון החסוי שהתקיים ביום שלישי בבית משפט השלום באשקלון נקבע כי ניתן לפרסם פראפרזה: "בימים אלו נחקרת פרשייה רבת מעורבים של הברחות סחורות מישראל לעזה".

ב'מאקו' דווח כי לאחר שבצה"ל ובשב"כ זיהו כי ישנם הברחות משמעויות מישראל לרצועת עזה, לאחר שאותרה בעזה סחורה שלא היתה אמורה להיות שם, נפתחה חקירה שנועדה לגלות את מקור ההברחות.

החשד הוא כי חלק מההברחות בוצעו דרך הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועה מישראל, וככל הנראה מעורבים בהברחות גם אזרחים ישראלים.