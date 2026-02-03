עם השבתו של החלל החטוף האחרון מעזה לקבר ישראל, התקיים היום (שלישי), בהיכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל בהר הרצל טקס הסרת סיכת החטוף האחרון, רן גואילי ז״ל, מלבנת הזיכרון להנצחתו.

הטקס שנערך ביוזמת אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, סימל את סיומו של הפרק הכואב והמטלטל, וביטא את מחויבותה של מדינת ישראל לזכור, להנציח ולהשיב את כולם.

במעמד בני משפחת גואילי, נציגי אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, נציגי משטרת ישראל, נציגי צה״ל וכוחות הביטחון, הוסרה סיכת החטוף האחרונה שהונחה על לבנות החללים החטופים. עם הסרתה של הסיכה מהלבנה להנצחתו של רן ז״ל, היא נמסרה לבני משפחתו.

סגן וראש היחידה להנצחת החייל, הרצל שמואל: "סיכת החטופים האחרונה הוסרה כאן, בהיכל הזיכרון, אבל זכרם של הבנים והבנות וסיפור גבורתם נותרים לעד כאן בין הלבנים בהיכל, חקוקים באבן ובליבה של האומה כולה ואיתם המחויבות של עם שלם, של מדינה שלמה לזכור, להנציח ולספר את סיפורם של הנופלות והנופלים כולם. לדור דור".