כיכר השבת
אחרון לחזור

בטקס מיוחד: הוריו של רן גואילי הסירו את סיכת החטופים מלבנת הזיכרון

בטקס מיוחד שנערך היום בהר הרצל, הסיר משרד הביטחון את סיכת החטופים האחרונה מלבנת הזיכרון של החלל רן גואילי הי"ד | לאחר הסרתה, היא נמסרה להוריו של גואילי (חדשות) 

הלוויתו של רן הי"ד
הלוויתו של רן הי"ד| צילום: צילום: לע"מ
הלוויתו של רן הי"ד (צילום: לע"מ)

עם השבתו של החלל החטוף האחרון מעזה לקבר ישראל, התקיים היום (שלישי), בהיכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל בהר הרצל טקס הסרת סיכת החטוף האחרון, רן גואילי ז״ל, מלבנת הזיכרון להנצחתו.

הטקס שנערך ביוזמת אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, סימל את סיומו של הפרק הכואב והמטלטל, וביטא את מחויבותה של מדינת ישראל לזכור, להנציח ולהשיב את כולם.

במעמד בני משפחת גואילי, נציגי אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, נציגי משטרת ישראל, נציגי צה״ל וכוחות הביטחון, הוסרה סיכת החטוף האחרונה שהונחה על לבנות החללים החטופים. עם הסרתה של הסיכה מהלבנה להנצחתו של רן ז״ל, היא נמסרה לבני משפחתו.

סגן וראש היחידה להנצחת החייל, הרצל שמואל: "סיכת החטופים האחרונה הוסרה כאן, בהיכל הזיכרון, אבל זכרם של הבנים והבנות וסיפור גבורתם נותרים לעד כאן בין הלבנים בהיכל, חקוקים באבן ובליבה של האומה כולה ואיתם המחויבות של עם שלם, של מדינה שלמה לזכור, להנציח ולספר את סיפורם של הנופלות והנופלים כולם. לדור דור".

הסיכה על לבנתו של רן גואילי (צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר