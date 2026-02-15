כיכר השבת
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחת על הוזלות במחירי ההלבשה והתחבורה שהובילו לירידת המדד בתחילת השנה | מנגד, שוק הדיור רשם התייקרות חודשית של 0.8%, כאשר מחירי השכירות לשוכרים חדשים זינקו בשישה אחוזים | בירושלים ניכרה מגמה מדאיגה במיוחד במחירי הדירות למכירה (חדשות) 

ירושלים (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (ראשון) את נתוני המדדים לחודש ינואר 2026, מהם עולה כי מדד המחירים לצרכן רשם ירידה של 0.3% בהשוואה לחודש דצמבר האחרון. בחישוב של שנים עשר החודשים האחרונים, עלה המדד בשיעור כולל של 1.8%.

בתחום הדיור נרשמה מגמה של עליות מחירים. מדד מחירי הדירות, המבוסס על עסקאות שבוצעו בחודשים נובמבר ודצמבר 2025, עלה ב-0.8% לעומת התקופה שקדמה לה.

בבחינה גאוגרפית, מחוז תל אביב הוביל את התייקרות המחירים החודשית עם עלייה של 2.0%, בעוד במחוז המרכז לא נרשם שינוי. בסיכום שנתי, מחירי הדירות ב זינקו ב-9.6%, בעוד שבתל אביב נרשמה ירידה שנתית של 1.9% ובמחוז המרכז ירידה של 3.1%. המחיר הממוצע של דירה בישראל עמד ברבעון האחרון של שנת 2025 על 2,362,900 ש"ח.

סעיף שכר הדירה הציג פערים משמעותיים בין סוגי השוכרים. עבור שוכרים שחידשו חוזה קיימת עלייה של 2.6%, אולם עבור שוכרים חדשים בדירות שבהן התחלפו הדיירים, נרשמה עלייה חדה של 6.0%. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעורים אלו מהווים קירוב לשינוי השנתי בקבוצות הללו, שכן שכר הדירה נותר קבוע עבור מרבית השוכרים לאורך תקופת החוזה.

בתוך מדד המחירים לצרכן, נרשמו ירידות מחירים בולטות בסעיפי ההלבשה וההנעלה שפחתו ב-3.9%, ותחבורה שירד ב-2.8%. מנגד, נרשמו עליות בסעיפי הירקות והפירות הטריים בשיעור של 0.8%, ובריאות שעלה ב-0.7%.

בגזרת ענף הבנייה, מדד מחירי התשומה בבנייה למגורים עלה בינואר ב-0.1%. בשנה האחרונה עלה מדד זה ב-2.5%, בעיקר בשל התייקרות שכר העבודה בענף בשיעור של 5.0%. עם זאת, מחירי החומרים והמוצרים רשמו ירידה חודשית של 0.2%, כאשר מחירי פרופילים מפלדה ירדו ב-4.2% ומחירי הברזל לבנייה פחתו ב-1.4%.

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד בחודש ינואר ב-0.8%. הירידה הושפעה באופן ניכר מצניחה של 10.8% במחירי מוצרי נפט מזוקק. בסיכום שנתי, מדד זה רשם ירידה של 3.0%.

