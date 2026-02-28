כיכר השבת
תמיכה מרומזת בחילופי שלטון

אירופה מתייצבת לצד ישראל וארה"ב - ומעבירה מסר חריף לאיראן: "הזהרנו אתכם"

שלוש המעצמות האירופאיות, צרפת בריטניה וגרמניה הצטרפו היום בתמיכה למהלך הישראלי-אמריקני באיראן, ומעבירים מסר חד לאיראנים: "הזהרנו אתכם" |באורח מעניין, בסיום ההודעה רמזו האירופאים על תמיכה בשינוי המשטר בטהרן (מדיני)  

1תגובות
משחק הורדת ידיים, מקרון וטראמפ (שאטרסטוק)

היום (שבת) אחר הצהריים, לאחר שישראל פרצה במבצע "שאגת הארי" הצטרפו מדינות ה-E3 האירופאיות לתמיכה במאבק בטרור האיראני.

בהודעתן, הדגישו המדינות כי הן לא לקחו חלק פעיל בתקיפות, אך אמרו כי הן עומדות בקשר פעיל עם ישראל וארה"ב, ואף הביעו תמיכה מסויגת במהלך.

"צרפת, גרמניה ובריטניה קראו בעקביות למשטר האיראני לשים סוף לתוכנית הגרעין של איראן, לרסן את תוכנית הטילים הבליסטיים שלה, להימנע מפעילותה המערערת את היציבות באזור ובמדינותינו, ולהפסיק את האלימות והדיכוי המחרידים נגד עמו", נכתב בהודעה.

לא השתתפנו בתקיפות אלה, אך אנו עומדים בקשר הדוק עם שותפינו הבינלאומיים, כולל ארצות הברית, ישראל ושותפים באזור. אנו חוזרים ומדגישים את מחויבותנו ליציבות אזורית ולהגנה על חיי אזרחים."

צרפת, בריטניה וגרמניה הדגישו כי הן מגנות את התקיפות על מדינות זרות דוגמת קטאר ובחריין: "אנו מגנים את התקיפות האיראניות על מדינות באזור במונחים הקשים ביותר. איראן חייבת להימנע מתקיפות צבאיות חסרות הבחנה. אנו קוראים להנהגה האיראנית לחפש פתרון במשא ומתן"

במה שנראה כתמיכה מסוימת בשינוי המשטר באיראן, הוסיפו המדינות האירופאיות המובילות כי "בסופו של דבר, יש לאפשר לעם האיראני לקבוע את עתידו."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
קיבלו שכל
לא

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר