היום (שבת) אחר הצהריים, לאחר שישראל פרצה במבצע "שאגת הארי" הצטרפו מדינות ה-E3 האירופאיות לתמיכה במאבק בטרור האיראני.

בהודעתן, הדגישו המדינות כי הן לא לקחו חלק פעיל בתקיפות, אך אמרו כי הן עומדות בקשר פעיל עם ישראל וארה"ב, ואף הביעו תמיכה מסויגת במהלך.

"צרפת, גרמניה ובריטניה קראו בעקביות למשטר האיראני לשים סוף לתוכנית הגרעין של איראן, לרסן את תוכנית הטילים הבליסטיים שלה, להימנע מפעילותה המערערת את היציבות באזור ובמדינותינו, ולהפסיק את האלימות והדיכוי המחרידים נגד עמו", נכתב בהודעה.

לא השתתפנו בתקיפות אלה, אך אנו עומדים בקשר הדוק עם שותפינו הבינלאומיים, כולל ארצות הברית, ישראל ושותפים באזור. אנו חוזרים ומדגישים את מחויבותנו ליציבות אזורית ולהגנה על חיי אזרחים."

צרפת, בריטניה וגרמניה הדגישו כי הן מגנות את התקיפות על מדינות זרות דוגמת קטאר ובחריין: "אנו מגנים את התקיפות האיראניות על מדינות באזור במונחים הקשים ביותר. איראן חייבת להימנע מתקיפות צבאיות חסרות הבחנה. אנו קוראים להנהגה האיראנית לחפש פתרון במשא ומתן"

במה שנראה כתמיכה מסוימת בשינוי המשטר באיראן, הוסיפו המדינות האירופאיות המובילות כי "בסופו של דבר, יש לאפשר לעם האיראני לקבוע את עתידו."