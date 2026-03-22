בשיחה עם גורמים בכירים אודות אירועי הלילה שעבר, מתברר כי מדובר בנס של ממש. אחרי דיווחי פייק בקבוצות השונות על עשרות הרוגים, התברר כי בס"ד אף נפש ישראל לא נלקחה על ידי משטר הטרור באיראן, למרות שהיו עשרות רבות של פצועים בשני האירועים.

"אנחנו אחרי לילה של 2 פגיעות ישירות ללא הרוגים בדימונה ובערד", אומרים הגורמים. למרות ה"הצלחה" האיראנית באירועים, מבחינת הירי לעבר ישראל - מדובר בסגר גודל של אותם מספרים שראינו גם בשבוע שעבר.

לדבריהם, מדובר היה ב-2 זירות קשות מאוד, גם בדימונה וגם בערד ההדף מפגיעת הטיל היה חזק מאוד וגרם להרס רב.

עוד נאמר על ידי גורמים המעורים בפרטים כי להערכתם, מי שנמצא במקלטים התת קרקעיים במבנים בדימונה לא נפגע בכלל.

למרות שנדמה היה כי שורר כאוס בזירה, מתברר כי האירועים נוהלו היטב ובהתאם לתרגולים שנעשו. "בסיכום 2 האירועים, מי שנמצא במרחב המוגן, ניצל", מדגישים אותם גורמים.

מתברר כי גם בערד וגם בדימונה היו התרעות מקדימות לאזעקה - בהתאם לנוהל הרגיל.

למרות דיווחי פייק שהופצו על ידי איראן וקיבלו במה גם ברשתות החברתיות בישראל, מתברר כי מדובר בטילים שמוכרים לנו, עם כמויות חומר נפץ שהכרנו, לא בטילים חדשים. כאשר הכישלון ביירוט הטיל הוא לא כשל טכני אלא כשל סטיסטטי, היו עשרות ומאות טילים שיורטו בהצלחה ואנחנו עומדים על 92% יירוטים מוצלחים.

מטבע הדברים, לאור הפגיעות הרצופות בשתי הזירות, עלו תהיות ושאלות בנוגע לכושר ההגנה על דרום המדינה וערי הפריפריה.

גורמים המעורים בפרטים אומרים כי "ישראל מגנה על ערד ועל דימונה כמו שאנחנו מגנים על תל אביב או ירושלים או כל אזור אחר, חלילה שלא ייאמר אחרת. מדובר בפייק מוחלט".