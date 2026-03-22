בעקבות ה"למידה" מרחוק

לקראת קיצור חופשת הקיץ? שר האוצר יוזם מהלך שלא כולם יאהבו 

בצלאל סמוטריץ' קורא לשר החינוך להגדיר את ימי המלחמה כחופשה ולהחזירם בקיץ, במטרה להקל על ההורים ולסייע למשק | בדבריו הזהיר כי יביא את הנושא להכרעת הממשלה, לאחר התעלמות לדבריו מפנייתו לשר החינוך (חדשות)

שר האוצר פנה היום (ראשון) במכתב חריף לשר החינוך יואב קיש, בדרישה לבצע התאמות מיידיות במערכת החינוך לאור מבצע "שאגת הארי".

סמוטריץ' טוען כי המעבר הגורף ללמידה מרחוק, שבוצע בעקבות מגבלות פיקוד העורף, אינו נותן מענה אמיתי. לדבריו, "מתכונת ה'למידה מרחוק' כפי שהיא מיושמת כיום אינה אפקטיבית בעליל, ומספקת תועלת לימודית שולית לכל היותר".

​השר הדגיש במכתבו כי המצב הנוכחי הוא "מראית עין של שגרה שאינה מניבה תוצאות". הוא הוסיף כי "מדינת ישראל מצויה בנקודת זמן היסטורית המחייבת שידוד מערכות והתאמות רוחביות בכלל תחומי החיים". סמוטריץ' ציין את הנטל הכבד על משפחות המילואימניקים ואת הפגיעה ברציפות התפקודית של המשק עקב היעדר מסגרות פיזיות.

​לצד הבהרה כי "אין בדבריי משום ביקורת כלפי צוותי ההוראה בשטח, העושים את מלאכתם נאמנה", מתח שר האוצר ביקורת על חוסר הגמישות של המערכת. הוא הצהיר כי "לא אוכל להשלים עם הפער והניתוק ואני סבור שגם ארגוני המורים נדרשים להבין את גודל השעה".

​הפתרון שמציע שר האוצר כולל הפסקה מיידית של הלמידה מרחוק והגדרת ימים אלו כימי חופשה, אשר יוחזרו על ידי המורים במהלך חודשי הקיץ. לדבריו, צעד זה הכרחי כדי להקל על ציבור ההורים ולאפשר את הרחבת הפעילות המשקית עם תום המבצע הצבאי. בסיום מכתבו הזהיר סמוטריץ' כי אם לא יבוצעו ההתאמות, "לא אהסס להביא את הנושא להכרעת הממשלה".

6
בישראל הכל זה מלחמות בגלל זה אנחנו במלחמה כל הזמן .... בטח המורים ישלחו גם פרחים להורים
שינדלר
5
סמוטריץ המורים לא מרוויחים משכורות כמוך והם עובדים ועושים זום.
אהרון
4
הוא רוצה לקצר את החופש מובן אבל למה הוא מעביד אותם גם עכשיו ורוצה להעביד אותם גם בקיץ. רוצה תן חופש עכשיו ותקצר בחופשת הקיץ.
אנונימי
זה בדיוק מה שהוא אמר שלא ילמדו עכשיו, וילמדו בקיץ כסדרו. וסוף סוף הגיעו למסקנה הפשוטה הזו.
אנונימי
3
קטע שנזכר להפסיק את הלמידה מרחוק ביום האחרון לפני חופשת הפסח. חיכה שיסיימו לעבוד ממש בדיחה
חני
2
סמוטריץ' יכול להגיד מה שהוא רוצה. המורים בימים האלה לא היו עם המשפחה לימדו בזום. הם לא ילמדו בחופשת הקיץ
מאיר
1
כל הכבוד לסמוטריץ! הגיע הזמן לאמר את האמת! מי צריך כזה חופש ארוך מספיק עם זה כבר! זה לא חופף לעבודה של ההורים וכולם סובלים! עכשיו המורים והגננות חוגגים שיפסיקו להתבכיין!
דונלד טראמפ
אני מורה. אני מזמין אותך להיכנס במקומי לכיתה שלי בקיץ
מאיר
אם אתה חושב שלהיות מורה זה כל כך טוב- אתה מוזמן להצטרף. אה, לא?! אז שתוק בבקשה
משהו

