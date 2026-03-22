לקראת קיצור חופשת הקיץ? שר האוצר יוזם מהלך שלא כולם יאהבו 

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה היום (ראשון) במכתב חריף לשר החינוך יואב קיש, בדרישה לבצע התאמות מיידיות במערכת החינוך לאור מבצע "שאגת הארי".

סמוטריץ' טוען כי המעבר הגורף ללמידה מרחוק, שבוצע בעקבות מגבלות פיקוד העורף, אינו נותן מענה אמיתי. לדבריו, "מתכונת ה'למידה מרחוק' כפי שהיא מיושמת כיום אינה אפקטיבית בעליל, ומספקת תועלת לימודית שולית לכל היותר".

​השר הדגיש במכתבו כי המצב הנוכחי הוא "מראית עין של שגרה שאינה מניבה תוצאות". הוא הוסיף כי "מדינת ישראל מצויה בנקודת זמן היסטורית המחייבת שידוד מערכות והתאמות רוחביות בכלל תחומי החיים". סמוטריץ' ציין את הנטל הכבד על משפחות המילואימניקים ואת הפגיעה ברציפות התפקודית של המשק עקב היעדר מסגרות פיזיות.

​לצד הבהרה כי "אין בדבריי משום ביקורת כלפי צוותי ההוראה בשטח, העושים את מלאכתם נאמנה", מתח שר האוצר ביקורת על חוסר הגמישות של המערכת. הוא הצהיר כי "לא אוכל להשלים עם הפער והניתוק ואני סבור שגם ארגוני המורים נדרשים להבין את גודל השעה".

רצה להגיע מהר: שליח אוטונומי החליט שזכוכית היא רק המלצה דני שפיץ | 09:44

​הפתרון שמציע שר האוצר כולל הפסקה מיידית של הלמידה מרחוק והגדרת ימים אלו כימי חופשה, אשר יוחזרו על ידי המורים במהלך חודשי הקיץ. לדבריו, צעד זה הכרחי כדי להקל על ציבור ההורים ולאפשר את הרחבת הפעילות המשקית עם תום המבצע הצבאי. בסיום מכתבו הזהיר סמוטריץ' כי אם לא יבוצעו ההתאמות, "לא אהסס להביא את הנושא להכרעת הממשלה".