חודש בדיוק מאז המטס ההיסטורי שפתח את המערכה, האנליסטים הצבאיים מנתחים את הישגי המערכה למול המטרות שטרם מומשו.

המערכה, שנפתחה בסדרת תקיפות נועזת תחת השם "מטס בראשית", הובילה לשינוי דרמטי במאזן הכוחות האזורי. בתיאום מודיעיני ומבצעי הדוק עם פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM), הצליח צה"ל להשיג שליטה אווירית מלאה בשמי איראן. המבצע, שכלל חיסול ממוקד של צמרת השלטון והביטחון בטהרן, וביניהם המנהיג העליון עלי חמינאי, נחשב כבר עתה לאחד ההישגים המודיעיניים והמבצעיים המורכבים ביותר בהיסטוריה הצבאית המודרנית.

שיתוף פעולה אסטרטגי חסר תקדים

הצלחת המבצע נשענת על "מכונת מלחמה" משולבת:

- טווח פעולה: כ-200 כלי טיס ישראליים פעלו במרחק של 1,500 קילומטרים מבסיסי הבית.

- המעטפת האמריקנית: מטוסי תדלוק של ארה"ב אפשרו את השהייה הממושכת באוויר, בעוד המודיעין האמריקני הזרים נתונים בזמן אמת למפעילי הכטב"מים של צה"ל מעל יעדים אסטרטגיים בטהרן.

-תוצאות בשטח: השמדה של למעלה ממחצית ממערך משגרי הטילים הבליסטיים של המשטר ופגיעה אנושה בתעשיות הביטחוניות, כאשר לפי הדיווחים לפחות שליש הושמד ושליש נוסף קבור מתחת לאדמה במצב לא ידוע.

כעת עוברים לשלב ב' ופירוק התשתית הכלכלית-צבאית. המערכה מתמקדת בחיסול בסיס הכוח התעשייתי של איראן. בימים האחרונים הושמדו מפעלי פלדה ומרכזי ייצור צבאיים בשווי מיליארדי דולרים, צעד שנועד למנוע מהמשטר את היכולת להשתקם ולחמש את עצמו מחדש בשנים הקרובות. למרות ניסיונותיהם של חיזבאללה והחות'ים לאתגר את ישראל, מערכות ההגנה האווירית שומרות על שיעור יירוט מרשים של מעל 90%.

גם אם ישראל לא אומרת זאת במפורש, הפגיעה במפעלי הפלדה נועדה לפגוע גם בכלכלה האיראנית, בניסיון להביא לקריסת המשטר מבפנים. בינתיים, ההצדקה הרשמית והמשפטית לפעולה נותרה השימוש הכפול שעושים האיראנים בפלדה לצורך ייצור צבאי.

לצד ההישגים, עיני העולם נשואות אל מאגרי האורניום המועשר הקבורים עמוק באדמה. גורמי ביטחון מעריכים כי במידה וארצות הברית תממש את האיום לפגוע ברשת החשמל הלאומית של איראן, המשטר עלול לאבד את השליטה באוכלוסייה, מה שיחזיר את המדינה עשרות שנים לאחור. אם המשטר יקרוס, בעיית האורניום תיפתר מאליה.

תרחישי ההמשך: מבט מוושינגטון

האנליסטים במכוני המחקר ובמערכת הביטחון האמריקנית מתמקדים בשלושה צירים מרכזיים להמשך המערכה:

- סכנת "הסלמה אופקית": מומחים בפנטגון חוששים כי המשטר, שנדחק לפינה עקב השמדת תשתיותיו התעשייתיות, ינסה לפצות על נחיתותו האווירית באמצעות שלוחיו (פרוקסי) כדי לערער את שוקי הנפט העולמיים וליצור כאוס אזורי.

- דילמת "הסף הגרעיני": מומחי אי-הפצה מדגישים כי השמדת היכולות הקונבנציונליות עלולה להוביל את הגורמים הקיצוניים ששרדו לנסות ולממש את "ביטוח החיים" האחרון שלהם: פריצה לנשק גרעיני באמצעות האורניום המועשר ל-60% שכבר ברשותם, או ייצור של פצצה "מלוכלכת" באמצעות החומר הבקיע.

- קריסה פנימית: גורמי מודיעין מעריכים כי פגיעה אמריקנית פוטנציאלית ברשת החשמל הלאומית תוביל לביטול המחוייבות של האזרחים למשטר. לפי גישה זו, חוסר היכולת לספק שירותים בסיסיים יצית התקוממות עממית רחבה שתהפוך את המפלה הצבאית לשינוי משטר מלמטה.

לסיכום, נראה כי מבצע "שאגת האריה" הציב את איראן באחת מנקודות השפל הקשות בתולדותיה. השילוב בין המודיעין המדויק לבין העליונות האווירית של צה"ל, בגיבוי אמריקני אסטרטגי, הצליח לערער את יציבות המשטר ולפגוע אנושות ביכולותיו הצבאיות והכלכליות. כעת, השאלה המרכזית שנותרה פתוחה היא האם הלחץ הצבאי יוביל לקריסה פנימית של השלטון או שמא ידחוק את שרידיו לצעד נואש בתחום הגרעין.