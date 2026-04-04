כיכר השבת
"הזמן אוזל"

טראמפ שב ומאיים על טהרן: "יש לכם 48 שעות" - זה מה שאמר על הפלת המטוס

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם בשבת הודעה ברשת החברתית שלו בה איים על המשטר האיראני והודיע כי נותרו להם 48 שעות בלבד | הנשיא התייחס גם להפלת המטוס בראיון לרשת NBC (חדשות) 

נשיא ארצות הברית, , פרסם היום (שבת) איום חריף נגד המשטר באיראן והודיע כי נותרו להם 48 שעות בלבד להיענות לדרישותיו.

בהודעה שפרסם ברשת החברתית שלו כתב הנשיא: "הזמן אוזל – 48 שעות לפני שכל הגיהינום ימטיר עליהם. תהילה לאל!". טראמפ הזכיר בדבריו כי העניק לאיראן עשרה ימים להשגת עסקה או לפתיחת מצר הורמוז, וכי המועד האחרון יחול ביום שני בערב.

במקביל לאיומים ברשתות החברתיות, התייחס הנשיא בראיון לרשת NBC News להפלת מטוס קרב אמריקני מסוג F-15E מעל שטח איראן בסוף השבוע. כאשר נשאל אם התקרית תשפיע על המאמצים הדיפלומטיים מול טהראן, השיב טראמפ: "לא, בכלל לא. לא, זו מלחמה. אנחנו במלחמה". דבריו הבהירו כי למרות האובדן הצבאי, הממשל ממשיך בקו המדיני ובניסיונות להביא לפתרון המשבר לפני פקיעת האולטימטום.

האיום הנוכחי מגיע על רקע חסימת מצר הורמוז על ידי איראן, מהלך שגרם לשיבושים קשים באספקת האנרגיה העולמית. טראמפ ציין כי שלטון הטרור נגד האזור והעולם חייב להסתיים, רצוי באמצעות הסכם שלום, אך הזהיר מפני השלכות הרסניות אם הדבר לא יקרה. הנשיא סירב למסור פרטים נוספים על פעולות החילוץ של אנשי הצוות מהמטוס שהופל, בטענה כי מדובר בנושא צבאי רגיש.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

ממשלת ישראל הציבור לא מחפש סבבים' או שקט זמני הגיע הזמן להכרעה אסטרטגית יד ברזל היא לא רק מילה היא מחיקה מוחלטת של היכולות הצבאיות של האויב בכל החזיתות האחריות שלכם היא להבטיח שלא יהיה עוד איום מצפון או מדרום חסלו את ראשי הנחש באיראן ובשלוחותיה עכשיו
נאור
הכתובת היא טהרן כל דולר שהולך לנפט איראני הופך לטיל על תל אביב ישראל חייבת להוביל קואליציה שתשתק את משמרות המהפכה כלכלית ותפגע במוקדי הכוח שלהם כשראש הנחש יפחד הזנבות בעזה ובלבנון יתייבשו
גלעד
אנחנו לא מוכנים לחיות תחת הגנה של כיפת ברזל וממ"דים בזמן שהאויב בונה צבאות להשמדתנו. מה שמשכנע אותנו הוא לא המילים שלכם, אלא ערימות האפר בבסיסי האויב. הציבור נותן לכם מנדט אחד: תנו לצה"ל פקודה להכריע. חוסר תגובה עכשיו הוא הזמנה למלחמה קשה יותר מחר. הגיעה העת למחוק את האיום מהשורש!
תושב הצפון

