נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם היום (שבת) איום חריף נגד המשטר באיראן והודיע כי נותרו להם 48 שעות בלבד להיענות לדרישותיו.

בהודעה שפרסם ברשת החברתית שלו כתב הנשיא: "הזמן אוזל – 48 שעות לפני שכל הגיהינום ימטיר עליהם. תהילה לאל!". טראמפ הזכיר בדבריו כי העניק לאיראן עשרה ימים להשגת עסקה או לפתיחת מצר הורמוז, וכי המועד האחרון יחול ביום שני בערב.

במקביל לאיומים ברשתות החברתיות, התייחס הנשיא בראיון לרשת NBC News להפלת מטוס קרב אמריקני מסוג F-15E מעל שטח איראן בסוף השבוע. כאשר נשאל אם התקרית תשפיע על המאמצים הדיפלומטיים מול טהראן, השיב טראמפ: "לא, בכלל לא. לא, זו מלחמה. אנחנו במלחמה". דבריו הבהירו כי למרות האובדן הצבאי, הממשל ממשיך בקו המדיני ובניסיונות להביא לפתרון המשבר לפני פקיעת האולטימטום.

האיום הנוכחי מגיע על רקע חסימת מצר הורמוז על ידי איראן, מהלך שגרם לשיבושים קשים באספקת האנרגיה העולמית. טראמפ ציין כי שלטון הטרור נגד האזור והעולם חייב להסתיים, רצוי באמצעות הסכם שלום, אך הזהיר מפני השלכות הרסניות אם הדבר לא יקרה. הנשיא סירב למסור פרטים נוספים על פעולות החילוץ של אנשי הצוות מהמטוס שהופל, בטענה כי מדובר בנושא צבאי רגיש.